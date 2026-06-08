Mourinho aparece en la fiesta de Florentino Pérez tras ganar las elecciones con un nuevo mensaje: «Sí, por supuesto»

Florentino Pérez ha ganado las elecciones y eso quiere decir que José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid. El entrenador portugués, próximo inquilino del banquillo, ha aparecido en la fiesta de celebración del reelegido presidente blanco. Lo ha hecho con un nuevo vídeo, para confirmar el triunfo del empresario madrileño. «Sí, por supuesto», señalaba. Claro y conciso era Mourinho para anunciar el triunfo del mejor presidente de la historia del club.

El fichaje del portugués era un secreto a voces desde hace varias semanas, pero se confirmó en la víspera de las elecciones a la presidencia. Cuando Enrique Riquelme anunciaba a Haaland como su fichaje estrella, Florentino lanzaba un vídeo que colaba también en todas las televisiones. También en Antena 3, nada más terminar la entrevista de su rival en El Hormiguero.

«Mientras en la tele hablan y hablan y hablan…», iniciaba el vídeo, en el que aparece Mourinho vestido con la equipación del Real Madrid al grito de «sí». El vídeo va acompañado del mensaje «MOUcha historia por hacer», una amalgama entre el nombre de Mourinho y «mucha historia por hacer», el lema de la campaña de Florentino Pérez. Cabe recordar que era la frase que figuraba en la lona puesta frente al Bernabéu.

Mourinho ha participado activamente en la confección de la plantilla y entiende que los tres futbolistas encajan perfectamente en la idea de equipo que quiere construir. La hoja de ruta es clara: recuperar talento propio, apuntalar la defensa y aumentar el nivel competitivo de una plantilla que volverá a tener la obligación de pelear por todos los títulos tras dos temporadas muy complicadas en cuanto a lo deportivo.

Su llegada será a cambio de 15 millones de euros por su traspaso, como anunció el propio Benfica, con el que tiene aún contrato. De esta manera, el portugués será anunciado y presentado en los próximos días, toda vez que el Real Madrid ha terminado su proceso electoral, con Florentino Pérez siendo reelegido hasta 2030.