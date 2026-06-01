Florentino saca una lona con el Hall of Fame de sus fichajes y un mensaje: «Continuará…»

Florentino Pérez lo ha vuelto a hacer. El todavía presidente del Real Madrid, y candidato a la presidencia en las elecciones del próximo 7 de junio, ha colocado una lona gigante con todos los grandes fichajes que ha realizado durante su etapa como presidente. De su mano han llegado algunos de los mejores jugadores de la historia del fútbol como Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Cristiano Ronaldo, Vinicius Jr., Courtois o Mbappé. Para finalizar, manda un contundente mensaje: «Continuará…».

Después de aquella lona gigante colocada enfrente del Santiago Bernabéu con las Champions conquistadas como presidente, Florentino Pérez ha vuelto a sorprender con una nueva lona gigante en otro punto de la capital de España. En esta ocasión no habla de los títulos ganados sino de los grandes fichajes que ha acometido durante sus dos etapas en la presidencia del Real Madrid.

Durante su primer mandato (2000-06), el candidato a la presidencia del Real Madrid trajo a jugadores de la talla de Figo, Zidane o Beckham. En su segunda etapa, que arrancó en el año 2009, fichó a Cristiano, Benzema y Kaká nada más aterrizar en el club blanco. Luego vinieron jugadores como Sergio Ramos, Xabi Alonso, Modric, Casemiro, Carvajal, Bale, Kroos, Vinicius Jr., Courtois, Rodrygo, Bellingham, Mbappé

⚪️ Nueva LONA de FLORENTINO PÉREZ donde presume de sus GRANDES FICHAJES. 📹 @Gonzademarto pic.twitter.com/ID5jIqv8VZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 1, 2026

«Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaká, Xabi Alonso, Modric, Casemiro, Carvajal, Bale, Kroos, Vinicius Jr., Courtois, Rodrygo, Bellingham, Mbappé. Continuará…», reza la lona colocada por el candidato a la presidencia del Real Madrid como se puede ver en las imágenes exclusivas desveladas por El Chiringuito de Jugones. La pancarta tiene dos caras. Al otro lado aparece una imagen del candidato con el lema «cómo no te voy a querer». «Florentino 2026, mucha historia por hacer…», se puede leer en la parte baja.