Joao Neves se pronuncia sobre su posible fichaje por el Real Madrid

Joao Neves habló sobre su futuro en el PSG después de cuajar una excelsa final de la Champions League en la que el equipo de Luis Enrique acabó ganando al Arsenal en la tanda de penaltis. El portugués, que ha sonado para reforzar la medular del Real Madrid, impartió un clínic y dejó claro por qué está considerado como uno de los centrocampistas con más presente y futuro del mundo. El futbolista, que es representado por Jorge Mendes, dejó claro a la conclusión del partido que «quiero seguir con este grupo».

Joao Neves se ha convertido en dos años en uno de los mejores centrocampistas del mundo. A sus 21 años, junto a su compatriota Vitinha, es uno de los medios más relevantes del panorama y buena prueba de ello es su sobresaliente actuación en la final de la Champions League, en la que disputó los 120 minutos de un partido en el que demostró por qué ha sonado para equipos tan importantes como el Real Madrid, que este verano buscará reforzar su centro del campo con un futbolista de sus características.

Joao Neves, el Real Madrid… y Jorge Mendes

La unión de Joao Neves y el Real Madrid es muy sencilla y tiene un nombre: Jorge Mendes. El futbolista de 21 años es representado por el agente portugués que ha sido clave en la negociación para el fichaje de José Mourinho y podría allanar el camino para un posible fichaje en caso de que Florentino Pérez gane las elecciones a la presidencia del Real Madrid que se celebran este sábado 7 de junio.

Cuando se consume la victoria de Florentino Pérez, se oficializará el fichaje de José Mourinho como entrenador del Real Madrid y el técnico llegará con una lista de fichajes en la que estará incluido un futbolista que ayude a organizar el juego del club blanco, que ha sido uno de los debes del equipo en las últimas temporadas, principalmente después de la marcha de Kroos.

En los últimos días, algunos medios han especulado con la posibilidad de que el Real Madrid de Florentino Pérez haga un intento por un Joao Neves que, visiblemente emocionado, a la conclusión de la final de la Champions League abogó por su continuidad en el PSG la próxima temporada. «Siento que somos un equipo de verdad. Siempre digo que estoy muy contento y espero continuar con este grupo», dijo en una entrevista, que también dejó claro que el próximo año tienen que «defender el título».

Pese a estas palabras, habrá que ver qué ocurre si el Real Madrid llama a su puerta en esta ventana de fichajes en la que Jorge Mendes podría jugar un papel importante con alguno de los futbolistas que son objeto de deseo del club. Entre ellos, un Joao Neves que es uno de los grandes líderes del PSG de Luis Enrique ha enlazado dos Champions League consecutivas.