En Inglaterra insisten con el fichaje de Enzo Fernández por el Real Madrid

Desde Inglaterra siguen haciendo fuerza con el fichaje de Enzo Fernández por el Real Madrid. El nuevo Chelsea de Xabi Alonso no disputará competiciones europeas la próxima temporada y esto podría facilitar la llegada del futbolista argentino al Bernabéu. Desde el territorio británico también informan de conversaciones del argentino con el Manchester City, que parece que la próxima temporada será dirigido por Enzo Maresca.

Enzo Fernández está en el mercado y por ello se siguen sucediendo los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid. A la espera de lo que suceda en las elecciones, todo indica que José Mourinho será el líder del nuevo proyecto en el Bernabéu y este pasa por la contratación de un centrocampista de quilates para comandar el mediocampo madridista. Y uno de los nombres que más ha sonado recientemente es el del argentino, que se ha ofrecido claramente en los últimos meses.

Eduardo Inda ya adelantó hace semanas en El Chiringuito de Jugones que Enzo Fernández se ha ofrecido al Real Madrid a través de sus agentes y el propio jugador también fue claro en sus palabras pronunciadas en una entrevista en la que dejó claro que le gustaría vivir en Madrid. «Me gustaría experimentar, no sé, vivir allí. Madrid me gusta mucho, me recuerda bastante a Buenos Aires», dijo recientemente. Así que, blanco y en botella.

Enzo Fernández y el Real Madrid

Mientras tanto, en Inglaterra siguen relacionando el nombre de Enzo Fernández con el Real Madrid y Ben Jacobs ha desvelado incluso conversaciones del argentino con el Manchester City que, a falta de confirmación oficial, la próxima temporada será dirigido por Enzo Maresca, con el que coincidió en el Chelsea.

Enzo Fernandez made a gesture to Chelsea fans at full-time following the defeat to Sunderland that could be interpreted as a goodbye. Fernandez would welcome a bid from Real Madrid, while some informal and formative talks have taken place with Manchester City. He wants to play… pic.twitter.com/vVLMDmUHGz — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 24, 2026

«Fernández recibiría con agrado una oferta del Real Madrid, mientras que han tenido lugar algunas conversaciones informales y preliminares con el Manchester City», escribió el periodista, que es una voz autorizada para hablar de fichajes en Inglaterra, después de que Enzo disputara el que podría ser su último partido con el Chelsea.

El conjunto blue cayó derrotado ante el Sunderland (2-1) en un partido decisivo para poder estar en Europa la próxima temporada. Con este tropiezo, los londinenses cayeron hasta la décima posición de la tabla y, por lo tanto, no disputarán competiciones europeas la próxima temporada. Esto allana el camino a una salida de Enzo Fernández, que a sus 25 años tiene contrato hasta 2032 y está valorado en 90 millones de euros.