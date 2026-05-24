Arbeloa y su mensaje de despedida a Mbappé: «Los tiempos difíciles no duran para siempre»

Álvaro Arbeloa cerró su etapa como entrenador del Real Madrid tras finalizar la Liga. No han sido meses sencillos para el ya ex entrenador del conjunto madridista, al que no le han acompañado los resultados en estos meses al frente del primer equipo. Uno de los pocos jugadores que se ha despedido del técnico en público ha sido Kylian Mbappé, tras el cruce de declaraciones de hace semana y media, cuando el francés dijo que Arbeloa le había comunicado que era el cuarto delantero, algo negado después por el salmantino.

En esta ocasión, parecen haber dejado a un lado las discrepancias, puesto que Arbeloa ha tenido unas palabras emotivas para despedirse del galo y zanjar así todo tipo de polémica. «Presumiré siempre de haber entrenado a un futbolista descomunal y con un talento sin igual. Los tiempos difíciles no duran para siempre, pero las personas fuertes sí. A por todo lo que viene», indicaba el ex jugador y ex entrenador del Real Madrid.

De esta manera, respondía a una despedida un tanto tibia de Mbappé. El francés, después de marcar ante el Athletic e irse a buscar a su entrenador para abrazarse, escribía en sus redes sociales un mensaje conjunto para Dani Carvajal, David Alaba y el propio Arbeloa. «Una vez más, gracias por todo y buena suerte en vuestra nueva aventura», indicaba, compartiendo fotografías de todos ellos.