La reválida de Brahim

Brahim Díaz tendrá la oportunidad de resarcirse de su error en la final de la Copa África en el Mundial. El futbolista del Real Madrid provocó y falló el penalti que hubiera dado la victoria a Marruecos en el torneo de selecciones africanas sobre el césped del Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat. El intento a lo panenka del hispanomarroquí acabó en los guantes de Edouard Mendy, portero de Senegal, y en la prórroga la selección senegalesa se impuso con un tanto de Pape Gueye. Sin embargo, la protesta de los jugadores de Senegal por el penalti cometido sobre Brahim, por el que llegaron a abandonar el césped, les costó el título de Copa África después de que la Confederación Africana de Fútbol proclamara campeón a Marruecos.

Uno de los protagonistas a los que más alivió la resolución de la CAF fue Brahim Díaz. El atacante del Real Madrid fue blanco de numerosas críticas desde Marruecos por su fallo desde los 11 metros. Cuando se hizo pública la decisión de la Confederación Africana de Fútbol, Brahim se encontraba sobre el césped del Etihad disputando la vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City. Las cámaras captaron la celebración del hispano-marroquí tras enterarse de la noticia, que dejaba sin efecto un fallo que dio la vuelta al mundo y que supuso un duro revés para su confianza.

Ahora, Brahim Díaz afronta el Mundial 2026 como una reválida tras lo sucedido en la recordada final de la Copa África. El futbolista merengue es uno de los líderes de la selección marroquí desde que optó por vestir sus colores en 2024. Que asumiera la responsabilidad desde el punto de penalti en un encuentro de tal magnitud es buena prueba de su peso en Marruecos. En la Copa África ya fue máximo goleador, con cinco tantos, y en la cita mundialista apunta a liderar de nuevo el ataque del equipo norafricano. Junto a Achraf Hakimi, Brahim es la cara más reconocible de una selección marroquí que apunta alto en el Mundial después de alcanzar las semifinales en la pasada edición.

Brahim y el partido más ‘madridista’ del Mundial

El debut de Marruecos en el torneo se presenta como uno de los grandes partidos de la fase de grupos. El Grupo C mundialista comienza con un esperado duelo entre Brasil y el combinado marroquí, dos de las selecciones a vigilar en el torneo. Ambos se citan en la madrugada española (00:00 horas) del domingo 14 de junio en el escenario de la final del Mundial, el MetLife Stadium. Además, se trata del partido más relevante de la fase de grupos en clave Real Madrid. Brahim Díaz se medirá a Vinicius Junior y Endrick, dos de sus compañeros en el ataque merengue de cara a la próxima temporada si no cambia su situación en el mercado. Todo ello con Carlo Ancelotti -con su hijo Davide como asistente- dirigiendo las operaciones de la Canarinha.

Tanto Vinicius como Brahim son las grandes caras de la ofensiva de sus respectivas selecciones. Ambos han podido coger sensaciones de cara a puerta en los amistosos de preparación y esperan estrenar su cuenta de goles en su debut en el Mundial. El carioca ya se estrenó en el torneo en Qatar 2022, mientras que Brahim debuta con Marruecos en esta cita tras no acudir con España en la pasada edición. Para el hispano-marroquí, la cita mundialista supone una gran oportunidad de recuperar la confianza perdida en la final de la Copa África y volver a liderar a Marruecos, donde se ha convertido en un referente absoluto desde su llegada.