La inédita celebración de Brahim Díaz en Manchester tras enterarse que es campeón de la Copa África

Brahim Díaz se ha quitado un peso enorme de encima. La CAF ha declarado a Marruecos como ganador de la Copa África a pesar de haber perdido en el campo ante Senegal, y el futbolista del Real Madrid pudo respirar después de haber fallado aquel penalti a lo Panenka que les hubiera dado el título. Una noticia que le pilló jugando los octavos de Champions en Manchester, y de la que se enteró en el césped, dejando una reacción que se ha vuelto viral en redes sociales.

Desde aquel lanzamiento, Brahim tuvo un puñal clavado al haber dejado a la selección marroquí sin el título. Tuvo en sus pies marcar el gol definitivo para convertirse en el héroe y hacer historia para su país, pero su lanzamiento lo detuvo el portero. Un error garrafal que fue decisivo después de que Gueye marcase el tanto del triunfo para los senegaleses. «Me duele el alma. Soñé con este título gracias a todo el amor que me habéis dado, a cada mensaje, a cada muestra de apoyo que me hizo sentir que no estaba solo. Luché con todo lo que tenía, con el corazón por encima de todo»

Sin embargo, la CAF determinó que el abandono del campo de Senegal fue el motivo para decretar la derrota administrativa y registrar un 3-0 a favor de Marruecos. De la noticia se enteró al ser sustituido en la segunda parte contra el Manchester City y Brahim Díaz no pudo evitar esconder su incredulidad y felicidad al saber que finalmente había sido campeón de la Copa África dos meses después.

La alegría de Brahim cuando se entera por primera vez que es campeón 😍🤣🤍pic.twitter.com/HMKuHJZPy6 — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 18, 2026

Ya, después de acabar el partido, no solo celebró el pase a cuartos de Champions con el Real Madrid, sino que también miró a su gente en la grada para festejar que también había ganado su primer título con Marruecos.