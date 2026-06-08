Riquelme: «Enhorabuena a Florentino, esto no es el final para nosotros, sino el principio»

Enrique Riquelme reconoció su derrota en las elecciones a la presidencia del Real Madrid en 2026. El empresario alicantino consiguió el apoyo de un tercio del socio del club blanco, pero se quedó lejos de superar a Florentino Pérez, quien estará al frente del equipo madridista hasta 2030. El dueño de COX, sin embargo, anunció que será el opositor del presidente blanco y se perfila para futuros comicios.

«Doy la enhorabuena a Florentino Pérez por haber conseguido la victoria esta noche. Doy las gracias a los socios del Real Madrid por haber dicho que no a la principal línea roja del club y han dicho que el club no se vende. Hemos podido presentar una candidatura seria, profesional e ilusionante, como prometimos al principio. Esto no es para nosotros el final, es el principio», dijo Riquelme en las inmediaciones del Santiago Bernabéu.

El empresario se prepara para el futuro y quiere tener un papel muy activo en el día a día del club. «El Real Madrid no volverá a estar 20 años sin elecciones. Ahora somos la voz de todos esos madridistas que nos han votado y hemos conseguido parar la venta del club. Vamos a seguir adelante y que sepa el madridismo que van a poder ir cada cuatro años a votar», dijo.

Finalmente, Enrique Riquelme quiso recalcar que quiere debatir con Florentino Pérez el futuro del Real Madrid y el modelo del club. «Tiendo la mano al presidente para seguir el debate que no hemos tenido en las elecciones y para que se tomen ideas, para que se escuche al socio. Es un placer haber estado con vosotros en estos días», zanjó el empresario.

A falta de confirmación oficial, Enrique Riquelme habría conseguido en estos comicios a la presidencia del Real Madrid el apoyo de una cifra próxima a los 10.000 socios blancos.