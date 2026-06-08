Florentino Pérez: «Podrían haber sido más porque hay 1.000 votos impugnados que vamos a recurrir»

Florentino Pérez ofreció un discurso de unos cinco minutos tras conocerse el resultado de las elecciones a la presidencia del Real Madrid. El presidente celebró su triunfo en las urnas contra Enrique Riquelme con una numerosa representación de los socios que le han votado y aseguró que se preocupará por los que no lo han hecho.

«Hemos ganado en todas las urnas, gracias a todos los madridistas. Podrían haber sido más porque hay 1.000 votos impugnados que vamos a recurrir. Este es el Real Madrid que todos queremos. Aquí sigo y aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir estando orgullosos del Santiago Bernabéu, el mejor estadio del mundo. Orgulloso de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, José Mourinho», comenzó, pidiendo un aplauso para el portugués.

«Conmigo como presidente, el Real Madrid es, ha sido y seguirá siendo de sus socios. Hoy contemplando con emoción cómo habéis ido a votar. Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, lo que representa este sentimiento que une a millones de personas en el mundo, entre ellas al Papa. Mañana le entregaré una camiseta con su nombre y el número uno», dijo, sobre la visita de León XIV al Bernabéu.

«Quiero dirigirme a los socios que no me han votado, atenderemos todas sus solicitudes y peticiones. Reforzaremos nuestro trabajo para que sientan nuestra sensibilidad para escuchar sus problemas. Vamos a estar más cerca que nunca. Juntos nos queda mucha historia por hacer. Muchas gracias», finalizó Florentino Pérez.

Florentino Pérez, con el 65% de los votos

Florentino Pérez continuará hasta 2030 al haber derrotado a Riquelme este domingo en las elecciones. El madrileño ha logrado ganar con un porcentaje cercano al 65% de los votos, superando de esa forma al ejecutivo de la empresa Cox, que, pese a formar una fortísima candidatura en tiempo récord, no ha conseguido su principal objetivo de alcanzar la presidencia, pero sí de postularse significativamente de cara al futuro.