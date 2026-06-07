El recuento de las elecciones del Real Madrid se retrasa por la impugnación de 400 votos por correo

Todavía no hay fumata blanca en el Real Madrid. Las urnas ya están cerradas, papeleta en la mesa presa. Ya no se puede votar. Comienza ahora el recuento de los comicios, o eso manda el protocolo. Sin embargo, el inicio del recuento de votos se ha retrasado debido a la impugnación de 400 votos por correo. Las elecciones contaban con más de un 30% de participación a primera hora de la tarde y se espera que ronde el 40% cuando finalice el escrutinio.

Esos 400 votos, que han sido impugnados por doble sello, dejan de ser contabilizados en el recuento, que ya ha comenzado. Se estima que Florentino Pérez se ha impuesto a Enrique Riquelme por un 80% a 20%, ocho de cada diez votos por correo han caído al lado del candidato favorito. Mientras que en términos globales, se estima que la victoria de Florentino se aproxima al 66% de los votos por el 34% para Enrique Riquelme.

La Junta Electoral del Real Madrid informó de que hasta las 17:00 horas de este domingo ya son exactamente 23.593 socios los que han votado en el pabellón de baloncesto de Valdebebas, es decir, un 31,37% de participación. Altísima. Hasta las 20:00, estos podrán seguir eligiendo el futuro del club, que pasa por Florentino Pérez o Enrique Riquelme.

Este es el comunicado del Real Madrid. «La Junta Electoral del Real Madrid comunica que, a las 17:00, han votado en las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Madrid que se están celebrando en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid un total de 23.593 socios. Este dato representa un 31,37% de participación. Las mesas electorales permanecerán abiertas de manera ininterrumpida hasta las 20:00»,

El Real Madrid facilitó diversas soluciones a sus socios para llegar a Valdebebas en una jornada electoral muy complicada en cuanto a movilidad por la presencia del Papa León XIV en la capital de España. La opción más recomendada por el club es el servicio de autobuses lanzadera desde tres puntos de salida que estuvieron habilitados hasta las 19:30, media hora antes del cierre de urnas.