¿Quién va a ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid?: vota en nuestra encuesta al ganador

El Real Madrid vota hoy en las elecciones a la presidencia del club entre dos candidatos. El presidente, Florentino Pérez, aspira a la reelección, después de ser elegido en los comicios de 2004 por última vez, cuando ganó a Arturo Baldasano. Su rival en esta ocasión es el joven Enrique Riquelme, que a sus 37 años aspira a convertirse en nuevo presidente del Real Madrid. A las 20:00 horas cerrarán las urnas en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Participa en nuestra encuesta y vota quién crees que ganará las elecciones a la presidencia de la entidad madridista.

Los 70.000 socios del censo electoral del Real Madrid estaban este domingo llamados a votar y se espera que la participación no supere el 40%. Aunque parezca lo contrario, es buen dato para las elecciones del club, teniendo en cuenta que no se pueden celebrar en el Bernabéu, que la temporada ha acabado y que hay problemas de movilidad en Madrid debido a la visita del Papa.

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Una vez se cierre el plazo para la votación en las urnas del Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, se procederá al recuento de votos que desvelará quién será el próximo presidente del club merengue. Se espera que el resultado se desvele esa misma noche, aunque también habrá que tener en cuenta el voto por correo. El plazo para solicitarlo se cerró el 3 de junio, mientras que la fecha habilitada para el voto concluye el sábado 6 de junio.

Los primeros resultados podrían conocerse durante la noche del domingo, aunque la proclamación oficial del presidente dependerá de la validación definitiva de todos los votos por parte de la Junta Electoral. Una vez concluido el recuento, el Real Madrid conocerá quién será la persona encargada de liderar el club durante el próximo mandato y tomar las decisiones estratégicas que marcarán el futuro de la entidad.