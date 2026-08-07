Vinicius, una renovación en siete pasos

Vinicius será madridista hasta 2032, al menos eso es lo que han acordado de cara a una renovación de contrato que se ha forjado a fuego lento, paciente, no sin obstáculos, pero que ha terminado fructificando por el deseo común de ambas partes. Ha sido un trabajo de meses, de diferentes etapas y pasos que ha terminado llevando hacia este denominador común, una renovación en la que todas las partes están conformes, aunque ninguna partía desde este punto. No ha sido fácil, se estiró el chicle por todos lados, pero este miércoles hubo final feliz para Vinicius y el Real Madrid.

Ha sido algo más de un año de conversaciones, de reuniones, de tiras y aflojas entre ambas partes que, pese a desear la renovación, estaban firmes en sus límites hasta hace unos días. El pasado miércoles hubo una reunión que desbloqueó todo, donde se limaron asperezas, se cedió y se encontró un espacio en el que tanto Vinicius y sus agentes como los dirigentes blancos estaban conformes.

El brasileño estaba a menos de medio año de poder negociar libremente su contrato con otro club de cara a la próxima temporada, una situación que se ha dilatado más de lo deseado, sobre todo teniendo en cuenta que se lleva hablando y negociando su ampliación desde hace más de un año. Repasamos, paso por paso, cómo ha sido la renovación de Vinicius.

El primer amago de renovación

Por mayo del pasado año, a punto de finalizar la temporada, las negociaciones entre el Real Madrid y Vinicius caminaban hacia buen puerto y parecía todo idóneo para hacerlo oficial en cuestión de tiempo, justo cuando terminara la temporada. La decisión se pospuso, pasó el Mundial de Clubes y Vinicius decidió rechazar aquella propuesta. La sintonía desapareció, los términos económicos cambiaron y la renovación entró en una fase de enfriamiento que se ha ido prolongando durante meses.

Reuniones sin trascendencia

En los meses venideros, ya con la temporada 25/26 en marcha, las conversaciones y reuniones con Vinicius fueron constantes. La situación seguía enquistada y los términos económicos parecían demasiado alejados. De hecho, desde el club blanco tenían claro que, de no desbloquear las diferencias, el futbolista debía ser puesto a la venta.

Una temporada con altibajos

La temporada 25/26 del Real Madrid ha sido difícil de puertas para adentro en el club. La elección de Xabi Alonso y su pronta destitución y el paso al frente de Álvaro Arbeloa no supusieron el mejor escenario, con un irregular rumbo deportivo que no permitía centrarse en temas de futuro e importancia, como era el caso de la renovación de Vinicius.

Vinicius mostraba calma

Llegamos al final de la temporada, aún sin renovación a la vista de Vinicius con el Real Madrid. El brasileño, ya en su país tras acabar el curso y con la mente puesta en el Mundial 2026, concedió una entrevista en Brasil donde ‘tranquilizó’ a la afición blanca, así como a la entidad: «El presidente confía en mí y yo confío en él». Vinicius recalcó que «nunca me he imaginado fuera del Real Madrid», destacando que «ahora soy uno de los capitanes y eso es muy importante».

«Quiero seguir toda mi vida aquí. Tengo contrato hasta 2027, tengo que hablar con el Madrid y el Madrid tiene que hablar conmigo. El Real está tranquilo y yo estoy tranquilo. El presidente confía en mí y yo confío en él. Hay que esperar», zanjaba un Vinicius a punto de jugar el Mundial 2026.

El Mundial de Brasil

Vinicius fue uno de los grandes baluartes de una Brasil de Carlo Ancelotti que decepcionó en este Mundial 2026. El combinado estuvo lejos de ser esa selección temible, con grandes nombres pero falto de fortalezas que le llevaron a caer en octavos de final ante la Noruega de Erling Haaland. Sin una gran revalorización, Vinicius volvía al punto de partida.

Aparece el Arsenal

El Arsenal ha sido el gran agitador de la situación de Vinicius estas últimas semanas. El club gunner apostó fuerte por el brasileño y, a buen seguro, ha tenido su impacto en el acuerdo final entre el atacante y el club blanco. Mikel Arteta le quería como gran líder del Emirates, pero el Madrid aceleró.

Miércoles 5 de agosto

La fecha de la última y clave reunión entre los agentes de Vinicius y los dirigentes del Real Madrid. El club mejoró la propuesta económica que tenía sobre la mesa y se acercó a los 25 millones de euros que venía reclamando el entorno del brasileño. Eso sí, la entidad madridista mantuvo una de sus líneas rojas durante toda la negociación: no habrá prima de renovación tal y como demandaba el futbolista.