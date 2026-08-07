Oficial: Mastantuono se va cedido a la Fiorentina

Ya es oficial la cesión de Franco Mastantuono a la Fiorentina. El Real Madrid ha comunicado este movimiento del futbolista argentino, que jugará en el club italiano la próxima temporada. Lo hará en calidad de cedido, sin opción de compra.

Como ya adelantó OKDIARIO, Mastanuono jugará en la Fiorentina, uno de los equipos más clásicos de Italia que, sin embargo, el año pasado estuvo de capa caída en la Serie A. Luchó por la salvación y ahora quieren regresar a lo que tradicionalmente han sido, un club que pelea por puestos europeos.

Mastantuono se va a Italia sin que sea una venta ni una opción de compra. La cesión es simplemente por un año, con regreso en 2027 a Madrid. La Fiorentina, que jugó contra el Real Madrid el pasado sábado en un amistoso en Austria, estuvo siempre interesada en el argentino, que también tiene la nacionalidad italiana, por lo que no ocupa plaza de extracomunitario.

Esta cesión será una importante oportunidad para Mastantuono, que tuvo un primer año muy irregular en el Real Madrid y se quedó sin ir al Mundial con Argentina. En Florencia están deseando tenerle, como se ha podido demostrar a su llegada a la ciudad, con un recibimiento espectacular. Cientos de aficionados se volcaron para darle la bienvenida al jugador, que tuvo que ser acompañado por algunos miembros de la Polizia di Stato para subir a la furgoneta que le esperaba a su llegada a Florencia. El Real Madrid necesitaba dar un paso más en la operación salida, pero el futbolista tenía que dar el visto bueno. En ese sentido, Fabio Grosso fue determinante. El entrenador de la Fiorentina habló con el argentino para dejarle claro que sería una pieza clave en su proyecto.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y la ACF Fiorentina han acordado la cesión del jugador Franco Mastantuono hasta el final de la próxima temporada, el 30 de junio de 2027.