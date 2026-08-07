El descaro que necesita el Real Madrid: «Diomande es como Dembélé, que no sabes por dónde te va a salir»

El Real Madrid ha oficializado ya el fichaje de Yan Diomande, la joven promesa del fútbol mundial que se ha convertido en el fichaje más caro de la historia del conjunto blanco. Mucha responsabilidad y presión para un joven futbolista de 19 años que no es para nada desconocido en España, puesto que ya despuntó en el Leganés. En Butarque dejó un gran recuerdo, pese a jugar únicamente 10 partidos en el primer equipo, y sorprendió por su descaro.

Eléctrico y desbordante, el marfileño no tardó en destacar. Con el conjunto pepinero debutó, precisamente en la que será su nueva casa. Fueron cinco minutos los que jugó en el Santiago Bernabéu, en el partido de Liga contra el Real Madrid. Lo recuerda muy bien Luis Ángel Duque, una voz autorizada en el club pepinero, del que es leyenda de los banquillos. El ex entrenador atiende a OKDIARIO para hablar sobre el fichaje más caro de la historia del conjunto blanco y deja claro que no le dará vértigo el templo madridista.

«Otros salen al Bernabéu y cuando miran para arriba tienen un esguince cervical como en Nueva York cuando te pones a mirar los rascacielos», señala entre risas, al hablar sobre el atrevimiento del joven jugador. Recuerda aquellos minutos en los que Yan Diomande jugó hace dos temporadas en el Bernabéu, contando con apenas 18 años: «No estuvo muchos partidos porque era la segunda vuelta, pero en el Bernabéu jugó cinco minutos y Asencio le hace una entrada que pudieron pitar penalti perfectamente».

Destaca de él sus mayores virtudes y no duda en compararlo con Ousmane Dembélé, aunque «salvando las distancias». «No sabes cómo va a salir; te sale de derecha, te sale por la izquierda… La virtud que tiene es que es descarado y, luego, la velocidad y la verticalidad, va a portería y tiene gol», señala sobre el nuevo fichaje del Real Madrid.

Diomande, un talento precoz

Esas cualidades que destaca Duque del nuevo futbolista del Real Madrid quedaron patentes en la cita que lo precipitó todo: el Mundial 2026. Era el mejor escenario posible y Diomande, que llegaba ya en el radar de los grandes, no dudó en sacarle partido. De hecho, los blancos le observaron atentamente en su sobresaliente partido contra Ecuador. Allí se consagró como una de las revelaciones, aunque Costa de Marfil sería eliminada en dieciseisavos de final ante Noruega.

Cuatro partidos le sirvieron para convertirse en el jugador por el que el Real Madrid más dinero ha pagado en su historia. Aunque, en realidad, esos encuentros con su selección sólo valieron para presentarse ante el gran público. No había nada que no hubiera demostrado durante la temporada en el RB Leipzig, donde ya había dejado patentes sus cualidades en la élite. Llegó el verano pasado a la Bundesliga procedente del conjunto pepinero y allí ha firmado 13 goles y nueve asistencias que le llevaron a centrar las miradas de los grandes durante su estancia este verano en Estados Unidos.

Las condiciones de Diomande le han permitido tener un ascenso frenético. Seis meses estuvo en el Leganés, al que llegó como refuerzo para su filial procedente de las academias que la antigua propiedad pepinera tenía en Estados Unidos. Un partido de entrenamiento entre el primer equipo y el segundo sirvió para que Borja Jiménez –entrenador leganense en ese momento– se diera cuenta del potencial que tenía entre manos y le subiera. Entrenó tres días antes de debutar como futbolista del Lega en Primera. Precisamente, el escenario era el Santiago Bernabéu.

Apenas un año y medio después, Diomande no es que sea nuevo jugador del Real Madrid, sino que es el futbolista más caro en los 124 años de vida del club más grande de la historia. Palabras mayores para un futbolista que ha ido rompiendo etapas a una velocidad descomunal. Eso sí, como aseguran en la casa que le descubrió, no hay opción para el mal de altura con el marfileño.