El Real Madrid vigiló a Diomandé en el Ecuador-Costa de Marfil

El Real Madrid no pierde el tiempo. Mientras la mayoría de focos apuntan a las grandes selecciones y a las estrellas consolidadas del Mundial, en Valdebebas siguen trabajando en silencio para detectar al próximo gran talento del fútbol mundial. Y uno de los nombres que ya figura en rojo en la agenda madridista es el de Yan Diomandé.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, el Real Madrid estuvo presente en el encuentro de la primera jornada de la fase de grupos que enfrentó a Costa de Marfil y Ecuador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Allí se desplazó Juni Calafat, jefe de scouting internacional del club blanco y uno de los grandes arquitectos de los éxitos recientes en el mercado, para seguir de cerca a varios futbolistas. Entre ellos, un Diomandé que no defraudó.

El extremo marfileño firmó una actuación espectacular y fue elegido MVP del encuentro. Con apenas 19 años, se convirtió en el jugador más desequilibrante sobre el césped, demostrando una personalidad impropia de su edad y una capacidad para generar peligro constante desde la banda izquierda. Cada vez que recibía el balón daba la sensación de que algo podía pasar.

El Real Madrid, en Estados Unidos

Como ya informó OKDIARIO, la entidad blanca ha estado presente en diferentes partidos de este Mundial para controlar a algunas de las mayores promesas del torneo y ver de cerca a sus jugadores. Diomandé es una de ellas y en el club llevan tiempo siguiendo su progresión.

Su historia es una de las más llamativas del campeonato. Nacido en Abiyán en 2006, se marchó a Estados Unidos con apenas 15 años para continuar su formación futbolística. Allí brilló en la DME Academy y comenzó a llamar la atención de varios clubes europeos. Tras una breve etapa de crecimiento, el Leganés apostó por él en enero de 2025.

Su ascenso fue meteórico. Llegó inicialmente para reforzar al filial, pero apenas necesitó unos meses para llamar a la puerta del primer equipo. Curiosamente, su debut en Primera División se produjo, precisamente, frente al Real Madrid. Poco después anotó su primer gol como profesional y terminó despertando el interés de media Europa.

El Leipzig fue el más rápido. En verano de 2025 abonó cerca de 20 millones de euros para hacerse con sus servicios y desde entonces su crecimiento ha sido imparable. En su primera temporada en la Bundesliga firmó 12 goles y ocho asistencias, fue elegido mejor novato del campeonato alemán y llegó a firmar un histórico hat-trick ante el Eintracht Frankfurt.

Ahora está confirmando todo ese potencial en el Mundial. Ante Ecuador se convirtió en el futbolista más joven de la historia de Costa de Marfil en disputar un Mundial y lo hizo dejando una exhibición que no pasó desapercibida para nadie.

Tampoco para Juni Calafat. El hombre que descubrió para el Real Madrid a Vinicius, Rodrygo, Endrick o Arda Güler estuvo en la grada tomando notas. Y cuando eso ocurre, en Valdebebas siempre se presta atención. Porque el Real Madrid sigue buscando el próximo gran talento del fútbol mundial. Y Diomandé acaba de presentar oficialmente su candidatura.