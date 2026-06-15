Diallo derriba el muro de Ecuador y lanza a Costa de Marfil

Los miles de ecuatorianos desplazados a Filadelfia se debatían entre la suficiencia de no perder en el debut mundialista y la ambición de que en la primera parte fueron superiores, cuando Diallo dio el golpe que Ecuador tanto había perdonado. Culminó una gran galopada de Singo y dejó en insuficiente la estirada de Galíndez. El reloj señalaba el último minuto y Ecuador, que se topó tres veces con el palo, se fue de vacío. Costa de Marfil se quedó (1-0) con todo el botín y da un paso de gigante hacia los octavos de final. Trompazo de los elefantes.

Un empate sin goles muy atractivo dejó el primer tiempo en Filadelfia. Ecuador respondió a la vitola de aspirante a sorpresa del torneo con una fuerte puesta en escena, pero Costa de Marfil reaccionó poco a poco y generó también peligro. Con todo, a los puntos mereció más el cuadro sudamericano en el primer asalto, ya que se fue al descanso con dos balones al larguero, de John Yeboah y Alan Minda.

Ecuador mordió en la presión arriba y, con las recuperaciones, rondó el gol que no encontró, pese a su buen nivel. El problema para los de Sebastián Beccacece fue la profundidad de Yan Diomandé, que ganó una y otra vez en el desborde a todo un campeón de la Premier inglesa como Piero Hincapié. Avisó Ecuador con esos tres largueros. El guion revirtió con el paso de los minutos.

Seko Fofana y Kessié terminaron de hacerse con el centro del campo. Moises Caicedo quedó anulado y, con los cambios, Costa de Marfil aumentó su peligro percutiendo Diomandé a pesar de pasarse a la banda izquierda. Gracias también a la recuperación arriba, Ecuador volvió a asomar, con un potente disparo de Gonzalo Plata, camino a los últimos 15 minutos.

La sucesión de ocasiones no parecía impedir que llegase el primer 0-0 del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A balón parado intentó las últimas el cuadro americano, pero fue Costa de Marfil quien rompió el empate en el minuto 90, derrota ecuatoriana 20 partidos después. Una tremenda carrera de Singo, justo desplazado al lateral por los cambios, encontró a Diallo al borde del área y el del Manchester United mandó el balón a la red con mucha calidad.