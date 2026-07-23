La razón por la que Lewandowski celebró el gol de España contra Argentina en la final del Mundial

Ya ha pasado casi una semana desde que España se proclamó campeona del mundo al vencer a Argentina gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga. Un tanto que fue muy celebrado por varias estrellas del mundo del fútbol, que apoyaban a España en este duelo, entre ellos Robert Lewandowski: el delantero polaco compartió en sus redes un video donde se le muestra apoyando a la selección española tras el gol.

Esto ha generado numerosos comentarios en redes sociales, ya que nadie entendía el motivo, pero el exjugador del FC Barcelona lo ha explicado días después para aclarar que guarda «un amor especial hacia España», tras su paso reciente por el Barça.

Por qué Lewandowski animó a España en la final del Mundial

El delantero polaco vivió con una mayor expectación y fanatismo la final del Mundial 2026 debido a la relación que mantiene con varios de los jugadores que disputaban el encuentro por España. Lewandowski compartía vestuario hasta hace escasas semanas con buena parte de los jugadores que conformaban la convocatoria de la selección.

Es por ello que no ha dudado en mostrar ante el mundo la alegría que siente al verles conquistar el mayor éxito posible a nivel internacional. «Muchos de mis compañeros del Barcelona han ganado la Copa del Mundo y estoy muy feliz por ellos», comentó el delantero al ser preguntado por el video que subió en sus redes sociales.

Estas declaraciones ayudan a comprender todas esas imágenes que se mostraron durante la final. Asimismo, al polaco se le vio durante varias fases del partido ubicado en una zona próxima al palco donde se encontraban varios de los campeones del mundo de 2010.

❤️Lewandowski se acuerda de sus compañeros del Barça: 🥹»Hace unas semanas jugaba con ellos y ahora puedo ver como son Campeones del Mundo» pic.twitter.com/RZgettszOD — Diario SPORT (@sport) July 23, 2026

Una alegría aún mayor al ser Ferran quien marcó el gol

Otro de los motivos de alegría para Lewandowski fue que Ferran fuese quien anotó el gol. Ambos guardan una relación especial, dado que ambos ocupan la misma posición en el verde, siendo rivales por el puesto de titular, aunque siempre han mostrado tener una gran relación personal entre ambos. «Somos buenos amigos, me alegro mucho por él», afirmaba el polaco, quien añadía que «se lo merece después de todas las críticas que ha recibido».

A pesar de esta individualidad, el polaco ha felicitado públicamente a sus compañeros por la conquista del Mundial y ha asegurado sentirse especialmente orgulloso de ellos. «Muchos jugadores son muy jóvenes y hace unas semanas estaba jugando con ellos y ahora puedo ver cómo son campeones», concluyó el polaco ante los medios.