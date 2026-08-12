La trituradora de las grandes ligas: sólo nueve entrenadores superan los tres años

El fútbol de élite exige resultados inmediatos, especialmente en los grandes equipos europeos. Una de las mayores víctimas de esta realidad son los entrenadores. En plantillas con un valor multimillonario, la pieza más débil es el técnico, al ser la más sencilla de sustituir. Los datos son un fiel reflejo de que las cinco grandes ligas de Europa son terreno hostil para los entrenadores. En los banquillos de los 96 equipos de los campeonatos ligueros de Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, sólo nueve de sus inquilinos acumulan más de tres años en el cargo.

El líder destacado de esta lista no es otro que Diego Pablo Simeone. El Cholo ejerce como entrenador del Atlético de Madrid desde los últimos días de 2011, es decir, durante más de 14 años. Ninguno de sus perseguidores se acerca a la década en el cargo. El segundo técnico más longevo es el subcampeón de la última Champions, Mikel Arteta, que suma seis años y siete meses en el banquillo del Arsenal. Los gunners han confiado en el vasco su proyecto, a pesar de la falta de títulos en sus primeras temporadas, y ha acabado dando sus frutos con la Premier League ganada el pasado curso.

Este selecto grupo de nueve entrenadores de las cinco grandes ligas europeos cuenta con una nutrida presencia española y de la Liga. Cuatro de los técnicos con tres o más años en el cargo son españoles: el nombrado Arteta, Unai Emery (tres años y nueve meses en el Aston Villa), José Alberto López (tres años y ocho meses en el Racing) y Luis Enrique (tres años en el PSG). Respecto al campeonato español, el recién ascendido con el Racing, José Alberto; se suma a Simeone, Manuel Pellegrini (seis años y siete meses en el Betis) y José Bordalás (tres años y tres meses en el Getafe).

🍷 Sólo 9 entrenadores (de 96) llevan más de 3 años en el cargo en las grandes ligas europeas. Dos apreciaciones:

· 6 de los 9 dirigirán esta temporada en Champions League.

· 4 son de LaLiga, ninguno de la Serie A. pic.twitter.com/4JeQSPg6TP — David Fernández (@DavidFerTV) August 12, 2026

En los próximos meses, otro técnico español se unirá a esta lista. Cesc Fábregas asumió la dirección del primer equipo del Como en noviembre de 2023. Salvo un catastrófico inicio de campaña, el ex futbolista sumará tres años de manera consecutiva al frente del equipo italiano. Precisamente, la Serie A es la única de las cinco grandes ligas de Europa sin entrenadores en este grupo. En los banquillos del Top 6 de la pasada temporada, hay dos caras nuevas (Allegri y Amorim) y sólo Fabregas acumula más de una temporada completa dirigiendo a uno de estos equipos.

Arteta y Emery resisten en la Premier League

Los banquillos de la Premier League son los más codiciados del fútbol europeo. Sus equipos -y no sólo los grandes como en el resto de las ligas- disponen de grandes presupuestos para confeccionar plantillas casi a su antojo. El poderío financiero de sus clubes hace aún más volátil la confianza en los técnicos si no llegan los resultados. La salida de Pep Guardiola del Manchester City ha dejado a Mikel Arteta y Unai Emery como los únicos líderes de proyectos de larga duración en la Premier.

El Liverpool también ha apostado por un técnico español como nuevo inquilino: Andoni Iraola. Un movimiento que también ha obligado al Bournemouth a buscar un sustituto al ex del Rayo Vallecano. El Manchester United, por su parte, apuesta por Michael Carrick tras ejercer como interino desde enero. También han cambiado de manos los banquillos de Newcastle, Crystal Palace, Nottingham Forest, Chelsea (Xabi Alonso) y Fulham (Álvaro Arbeloa).

Otra de las ligas con menos continuidad en sus proyectos es la Ligue 1. Salvo el todopoderoso PSG, que seguirá con Luis Enrique a los mandos tras su bicampeonato en la Champions League, el resto de equipos carecen de una cara reconocible en su banquillo. Del Top 5 del pasado año en el campeonato francés, sólo repite Paulo Fonseca (Olympique de Lyon) y Luis Enrique. Entre los tres debutantes está un Davide Ancelotti que dirigirá al Lille.

La Liga también ha habido ha sufrido grandes cambios en sus banquillos. Dos equipos de la parte alta, como Real Madrid (José Mourinho) y Villarreal (Íñigo Pérez) iniciarán nuevos proyectos en esta temporada 2026/27. También tendrán nuevas caras en la dirección Athletic Club (Edin Terzic), Osasuna (Luis Miguel Ramis), Rayo Vallecano (Beñat San José) y Elche (Martín Anselmi). Todos ellos, tanto los nuevos como los que acumulan tiempo en el cargo, tendrán que lidiar con rumores de destitución si los resultados no acompañen.