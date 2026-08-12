La llegada de Rodri mueve a Marc Bernal: reunión con Deco sobre su futuro

El mercado de fichajes del FC Barcelona apunta a movimientos en estas tres semanas hasta el cierre. El fichaje de Rodri Hernández puede ser el gran bombazo del verano, reciente campeón del mundo y elegido como Balón de Oro del Mundial 2026. Su nombre daría un salto de calidad al pivote blaugrana, aunque no sin consecuencias dentro de la plantilla blaugrana. La llegada de Rodri, un teórico titular indiscutible en la medular del Barça de Hansi Flick, podría tapar el ascenso y evolución de lo que llegan desde atrás, como es Marc Bernal.

Al joven Marc Bernal no le ha gustado el movimiento de mercado que ha realizado el Barcelona con el fichaje de un futbolista de plenas capacidades que le eclipse. Los agentes del centrocampista, Raúl Verdú y Fred Pena, se han reunido este miércoles 12 de agosto en las oficinas culés para tratar el futuro del joven de tan solo 19 años.

En el entorno del futbolista no se ha entendido el movimiento de la dirección deportiva culé con el fichaje de Rodri, sobre todo teniendo en cuenta los planes de futuro y la proyección que se le presupone al propio Marc Bernal. Su irrupción en el arranque de la temporada 24/25 fue de los prometedores en Can Barça de los últimos tiempos, aunque una rotura del ligamento cruzado echó por tierra ese año. Este pasado curso, ya recuperado de su grave lesión, su aportación ha ido al alza, en crecimiento, en una evolución normal y pactada dado su edad y rol en el equipo a corto, medio y largo plazo.

Pero el fichaje de Rodri supone un cambio sustancial en ese guion, en ese plan de futuro para Marc Bernal, al que ven como el futuro pivote del equipo pero que la entrada del campeón del mundo este año puede suponer un tapón con el que no contaba el jugador ni sus agentes.

Tal y como apunta Sport, los agentes de Marc Bernal, tanto Raúl Verdú como Fred Pena, se han reunido este miércoles con Deco para hablar sobre la situación del joven mediocentro, valorar las ofertas que tienen sobre la mesa unos y otros, y hablar sobre una renovación que coloque al mediocentro en el espacio salarial que le corresponde, por proyección y peso en el equipo.

El Barça quiere mostrar tranquilidad y calma a Marc Bernal, preocupado por el lugar en el que le deja el aterrizaje de un futbolista del calado de Rodri, dejando claro que el proyecto que existe con él no ha cambiado, aunque la inminente llegada del campeón del mundo suponga limitar sus minutos en el corto plazo.

Desde el mencionado medio encienden las alarmas, ya que no niegan la predisposición del jugador a una posible salida ante las importantes ofertas del clubes de la Premier League. La situación no gusta al jugador y sus agentes, que esperarán a conocer los detalles de la ya hablada renovación tiempo atrás, actualizándola y fijando un seguro plan a seguir con su evolución y peso en el equipo. Cabe recordar que actualmente tiene contrato hasta 2029, pero este tiempo podría ser ampliado con una nueva firma.

Así, el fichaje de Rodri genera algo de tensión en el vestuario culé a través de un Marc Bernal al que no gusta el movimiento, que siente como bloquea a su teórica proyección, aunque su primera opción sea la de continuar como culé. La oferta de renovación de Deco y el peso de posibles ofertas de la Premier, claves para el futuro del centrocampista culé.