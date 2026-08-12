Bombazo en la NBA: los Lakers vuelven a ser vendidos… ¡por 12.000 millones de dólares!

El de 2026 está siendo un verano de auténticos bombazos en la NBA. Si a finales de julio se anunciaba el fichaje de LeBron James por Philadelphia Sixers, este miércoles se ha dado a conocer la venta de la franquicia a la que pertenecía, Los Angeles Lakers. Este movimiento supone un nuevo récord en el baloncesto mundial, ya que la cifra por la que dos empresarios estadounidenses, Josh Kushner y Bob Iger, han adquirido el equipo es histórica: ¡12.000 millones de dólares!

Hace tan sólo un año, la familia Buss vendía la franquicia más icónica de la NBA por razón de 10.000 millones de dólares al empresario Mark Walter. Este, apenas un curso después, ha conseguido traspasarla, elevando en 2.000 millones más su valoración, lo que significa que los Lakers vuelven a reventar el mercado.

Estos dos empresarios tenían el foco puesto en Las Vegas, pero finalmente han apostado por California para tratar de dominar la NBA haciéndose con el timón de su franquicia más importante históricamente.

Kushner e Iger hablaron ya como los nuevos propietarios de los Lakers: «Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en los responsables de los Lakers de Los Ángeles, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo. Tenemos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss (los míticos dueños)».

Multimillonario cambio de propiedad

«Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y estar al servicio de este extraordinario equipo, de sus aficionados y de la ciudad de Los Ángeles», añadieron. por su parte, Mark Walter se despidió de la siguiente forma: «Ser propietario de Los Angeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida. Los Lakers pertenecen a Los Ángeles y tengo plena confianza en que lo mejor está aún por llegar».