LeBron James sufre la mayor bajada de sueldo en la historia de la NBA: de cobrar 52,6 millones a 3,8

El fichaje de LeBron James por Philadelphia 76ers no sólo es histórico por el contexto. Nadie esperaba que uno de los mayores mitos de la historia de la NBA se marchase de Los Angeles Lakers para terminar su carrera en el baloncesto en la franquicia de Pensilvania. Lo que tampoco se contemplaba es que lo hiciese con la mayor bajada de sueldo en la historia del campeonato estadounidense.

De cobrar 52,6 millones de dólares por año, LeBron pasará a ganar sólamente 3,8. Esto significa que su sueldo será 13 veces más bajo (93% menos) que el que percibía en los Lakers, lo que le coloca como el jugador 298 mejor pagado en la escala salarial de la NBA. Tremendo. Además, es el contrato más inferior en lo económico de sus 24 temporadas en el baloncesto estadounidense.

LeBron ha apostado por los Sixers con la idea de ganar su quinto anillo. Con su vida y la de sus próximas generaciones resuelta, su decisión es tirar por lo bajo con tal de recalar en una franquicia que le dé garantías de ser campeón, y su elección fue Philadelphia. Sin embargo, el factor económico no deja de llamar la atención, ya que ni en su temporada de rookie (2003-04) ganó tan poco dinero: 4 millones.

Comparándolo con otra leyenda activa de la NBA, LeBron ganará 15 veces menos que Stephen Curry (62,5 millones en Golden State Warriors). Dentro de su propio equipo, dos estrellas como Joel Embiid y Jaylen Brown cobrarán 57,7 cada uno. Incluso dos jugadores españoles superan en sueldo a James. El mejor pagado será Santi Aldama en los Dallas Mavericks (17) y Oklahoma Thunder presentó un contrato al debutante Aday Mara, número 12 del draft, de 5,7.

LeBron no está ‘acabado’

Todo ello sin tratarse de un jugador acabado, término usado en el deporte. LeBron viene de promediar 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 rebotes la pasada temporada, en la que disputó más de 33 minutos por partido. Unos números a la altura de un mayor rédito económico. De hecho, los aleros que le igualan en estadísticas ingresan alrededor de 40 millones al año.

«Pensé que había terminado cuando acabó la temporada. Estaba bastante convencido de que había jugado mi último partido. Necesitaba analizarme a mí mismo y decidir si seguía amando este deporte. La realidad es que todavía amo este juego y siento que aún tengo mucho que aportar», dijo LeBron tras su última actuación con los Lakers. Ahora, firma un año y otro opcional con los Sixers con el sueldo más bajo de su carrera.