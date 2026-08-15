María Pérez (30 años): «Pienso que no hay nadie mejor que yo; no tener pensamientos negativos es una de las cosas que diferencia al que va a ganar del que pierde»

María Pérez vuelve a demostrar que además de unas piernas privilegiadas tiene una de las mentalidades más competitivas del atletismo mundial. La granadina de 30 años acaba de proclamarse campeona de Europa de media maratón marcha en Birmingham confirmando una vez más que cuando llega una gran cita internacional se transforma en una deportista prácticamente imparable. El triunfo supone su segundo título continental, ocho años después del oro que consiguió en Berlín 2018, y amplía todavía más un palmarés en el que ya figuran títulos olímpicos y mundiales.

Pero detrás de cada medalla de María Pérez hay una forma de entender el deporte que explica buena parte de su éxito. La marchadora nunca ha escondido la enorme confianza que tiene en sus posibilidades y en su día dejó una frase que resume perfectamente su filosofía: «Pienso que no hay nadie mejor que yo. No tener pensamientos negativos es una de las cosas que diferencia al que va a ganar del que pierde». No se trata únicamente de una cuestión de confianza, sino de la capacidad para afrontar las grandes competiciones convencida de que todo el trabajo realizado durante meses puede terminar dando sus frutos.

María Pérez y su mentalidad

Una mentalidad que la ha acompañado durante toda su carrera y que le ha permitido superar también momentos especialmente complicados. Su trayectoria es precisamente un reflejo de esa capacidad para levantarse. María Pérez comenzó a practicar marcha atlética siendo muy joven en Orce, Granada, y desde entonces fue construyendo una carrera que la ha llevado a convertirse en una de las grandes figuras mundiales de la especialidad. En 2023 se proclamó campeona del mundo en 20 y 35 kilómetros, mientras que en los Juegos Olímpicos de París 2024 conquistó el oro en el relevo mixto junto a Álvaro Martín y la plata individual. En 2025 volvió a ganar dos títulos mundiales y se convirtió en la primera atleta española en alcanzar cuatro oros mundiales.

Precisamente, una de sus frases más representativas demuestra que su principal rival siempre ha sido ella misma: «Estoy aquí por superarme, no para ser la mejor de la historia». También ha utilizado en numerosas ocasiones su voz para reivindicar una disciplina que durante años ha sentido que no recibía el reconocimiento que merecía. «Hemos sido el patito feo, pero cuando han llegado las grandes citas, el patito feo es el que más medallas ha sacado», llegó a decir al hablar de la marcha española.

Ahora, con otro título europeo y un récord bajo el brazo, María Pérez vuelve a situarse en lo más alto. Su palmarés ya impresiona, pero su discurso demuestra que todavía mantiene intacta la ambición. La granadina no compite únicamente contra el cronómetro, también lo hace contra cualquier pensamiento que pueda hacerle creer que no es capaz. Y su mensaje es claro, para ganar primero hay que convencerse de que se puede ganar. «Otra vez, la marcha salva al atletismo español. Merecemos ese respeto por el que siempre he luchado», finalizaba la granadina al hablar con los medios de comunicación tras coronarse campeona de Europa en tierras británicas.