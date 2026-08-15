Colocar una bandeja con piedras debajo de las plantas del salón: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos

Una bandeja, unos cuantos guijarros o pequeñas piedras y un poco de agua. No hace falta mucho más para poner en práctica uno de esos trucos que durante años muchos han utilizado para cuidar las plantas de interior y que en verano adquiere otro sentido. Se coloca debajo de las macetas y, aunque a simple vista puede parecer algo decorativo, el agua que queda entre las piedras termina evaporándose poco a poco.

La idea ha vuelto a llamar la atención en redes después de haber pasado varias olas de calor seguidas este verano, ya que aquellos que ponen en práctica el truco y colocan una bandeja de piedras bajo las plantas del salón, aseguran que tras unos días, se respira mejor. Por lo visto, detrás de esa sensación existe un fenómeno físico que puede que muchos desconozcan. No es que unas piedras mojadas sean capaces de refrigerar una vivienda sino que lo que sucede es que el agua necesita energía para evaporarse y la obtiene, en parte, del calor que encuentra a su alrededor. A pequeña escala, y sumado a la humedad que desprenden las propias plantas, se crea un microclima alrededor de las macetas que puede resultar bueno cuando el ambiente de casa está demasiado seco.

Para qué sirve poner una bandeja con piedras bajo las plantas

El nombre técnico del fenómeno es enfriamiento evaporativo. Cuando el agua pasa de estado líquido a vapor necesita absorber energía. Según los datos recogidos por la asociación de expertos en climatización ASHRAE, por cada kilogramo de agua que se evapora se requieren aproximadamente 2.500 kilojulios. Evidentemente, las cantidades de agua de una bandeja colocada en el salón son mucho menores, por lo que tampoco cabe esperar un descenso importante de la temperatura.

Lo que sí ocurre es que esa evaporación se mantiene mientras quede agua y las condiciones de la habitación lo permitan. Además, los guijarros aumentan la superficie húmeda y sirven de soporte para que las macetas permanezcan por encima del nivel del agua. Esto último es fundamental. La maceta no debe quedar sumergida ni permanecer continuamente mojada por debajo. Las piedras funcionan como una separación entre ambas, ya que un sustrato constantemente empapado puede terminar dañando las raíces. Basta con que el agua llegue hasta una altura ligeramente inferior a la parte superior de los guijarros.

Las plantas también aportan humedad al salón

La bandeja aporta una parte, pero las plantas hacen el resto. A través de sus hojas liberan vapor de agua de manera natural mediante la transpiración. Es un proceso normal que, junto con la evaporación del agua presente en el sustrato y en la bandeja, modifica ligeramente las condiciones que existen alrededor de las macetas. Especies habituales en las casas, como el ficus o la planta araña, pueden contribuir a este pequeño intercambio de humedad, de modo que el efecto resulta más apreciable cuando existen varias plantas agrupadas que cuando tenemos una maceta aislada en un rincón.

Por otro lado, una de las razones por las que este truco puede tener más interés durante los meses de verano es que el aire acondicionado utilizado durante muchas horas puede dejar algunas viviendas con un ambiente seco. La sensación no siempre se identifica inmediatamente con la humedad: garganta seca, ojos molestos o piel tirante pueden aparecer cuando los niveles bajan demasiado. De este modo, podemos usar el truco de las plantas para evitar de alguna manera, y siempre de forma relativa, la falta de humedad.

Cómo preparar la bandeja para no dañar las plantas

Lo único que se necesita es un recipiente ancho y poco profundo que pueda contener agua sin filtraciones. Sobre él se coloca una capa de guijarros, grava o bolas de arcilla y después se añade agua sin llegar a cubrir las piedras. Las macetas las debemos poner encima. A la hora de elegir la bandeja es mejor que sea ancha y grande porque deja una mayor superficie expuesta al aire, además durante una ola de calor el agua podrá evaporarse con bastante rapidez, lo que beneficia el efecto del truco, aunque también habrá que echar un vistazo cada pocos días y añadir más agua cuando sea necesario.

También hay que cambiarla y limpiar las piedras periódicamente. Mantener durante semanas el mismo agua estancada no es una buena idea, especialmente con temperaturas altas, ya que puede acumular suciedad y convertirse en un lugar favorable para insectos y microorganismos. La ventilación de la estancia influye igualmente. Una ligera circulación de aire facilita la evaporación y evita que toda la humedad quede concentrada en un punto. Eso sí, tampoco conviene colocar determinadas plantas directamente frente a corrientes fuertes de aire acondicionado.

El límite del truco está precisamente en su sencillez. Una bandeja de guijarros no va a conseguir que un salón pase de 30 a 24 grados y tampoco sustituye a los sistemas habituales para combatir una ola de calor. Lo que ofrece es mucho más modesto: un aporte de humedad alrededor de las plantas aprovechando el agua que se evapora de forma natural. Y si además queda bien como elemento decorativo, cumple dos funciones con apenas unas piedras y unos centímetros de agua.