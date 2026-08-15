Después del calor infernal la AEMET avisa de un diluvio sin precedentes de 48 horas en España: cambio de tiempo «importante»

El diluvio sin precedentes de 48 horas llega con un cambio de tiempo importante, después de un calor infernal, la AEMET vuelve a activar las alertas. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de detalles que son claves y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en breve.

Este fin de semana de agosto, en el que media España está de vacaciones, nos enfrentaremos a un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en cuenta. Un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante, en especial en estos días en los que media España está de vacaciones. El diluvio sin precedentes de 48 horas en España obliga a activar una alerta especial de la AEMET, llega cuando la situación en algunos puntos del país es casi extrema con unas cifras que ponen los pelos de punta.

Llega un cambio de tiempo importante

Un cambio de tiempo importante está llegando a toda velocidad, con la mirada puesta a una serie de situaciones que puede ser la que nos afectará de lleno. Sin duda alguna, lo que tenemos por delante es una novedad que nos dará algunos cambios de ciclo destacados.

Este verano nos hemos enfrentado a unas cifras que pueden ser históricas, con temperaturas de más de 40º manteniéndose en el tiempo y haciéndolo de tal forma que nos hará saber en todo momento qué es lo que puede pasar. Estas cifras son las que nos hacen ver un poco más allá.

Tendremos que visualizar un giro importante de guion con la manera en la que el tiempo se convierte en un problema. Será el momento de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a este cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que el tiempo será el que cobre un especial protagonismo. Estas lluvias de estos días pueden acabar siendo tan históricas como unas cifras que van en aumento y pueden marcar la diferencia.

La AEMET avisa de un diluvio sin precedentes de 48 horas en España

Avisa de un diluvio sin precedentes de 48 horas en España, la AEMET no tiene dudas de lo que nos estará esperando. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de detalles que quizás hasta ahora nadie hubiera ni imaginado.

El tiempo se acaba convirtiendo en una pesadilla de tormentas que van en aumento y que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. La previsión de la AEMET advierte de que: «El paso de una vaguada atlántica, en transición hacia una dana, dejará un ambiente inestable en buena parte del territorio peninsular. Los cielos estarán mayormente nubosos o cubiertos, salvo en zonas del extremo sur, Ceuta y Melilla. Desde la madrugada se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico y tormentas aisladas en Ciudad Real que podrían extenderse a zonas aledañas. A partir de las horas centrales del día, irán apareciendo nubes de evolución por gran parte de la Península y Baleares, excepto el suroeste, que dejarán precipitaciones y tormentas en buena parte del interior, especialmente en zonas de montaña y del este. Se espera que sean de intensidad fuerte o muy fuerte y vengan acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo, puntualmente grande. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna precipitación débil, y poco nubosos o despejados en el resto. Por otro lado, se prevén bancos de niebla en el extremo norte y en los litorales de Alborán y calima débil en Canarias. Las temperaturas descenderán en la Península y en los archipiélagos, de forma más acusada en las máximas en el interior del tercio norte, con bajadas notables (más de seis grados). Solo se producirán ascensos locales en las Rías Baixas de Galicia. Se superarán los 35 grados en zonas bajas del sudoeste, en Baleares y de forma puntual en las Rías Baixas y en los litorales mediterráneos. Las mínimas durante la noche no bajarán de 20 grados en amplias zonas de la mitad sur, el nordeste, los litorales mediterráneos e incluso el Cantábrico».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en buena parte del interior peninsular y Baleares, especialmente en zonas de montaña y del este, acompañados de rachas de viento muy fuertes y granizo, puntualmente grande. Temperaturas elevadas en Baleares, el nordeste, el valle del Guadalquivir y las Rías Baixas. El viento será moderado y del norte en la mitad norte peninsular, y puede ser fuerte en el litoral oeste gallego. Soplará del sur y suroeste, de flojo a moderado, en la mitad sur; mientras que en la vertiente mediterránea y Baleares soplará del este y sureste moderado. En Canarias, el alisio será moderado con probables rachas muy fuertes en zonas expuestas».