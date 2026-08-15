Casi a mitad de camino de alcanzar el kilómetro de altura: la próxima torre más alta del mundo se levanta rápidamente

La Torre JEC ha alcanzado otro hito en su camino para convertirse en el rascacielos más alto del mundo. El edificio avanza rápidamente hacia la mitad de su construcción y ya ha alcanzado una altura de 430 metros, con aproximadamente 570 metros restantes para completar este mega rascacielos que batirá récords. Ubicada en la ciudad portuaria de Yeda, en Arabia Saudita, la Torre JEC, también conocida como Torre de la Compañía Económica de Yeda o Torre de Yeda, fue diseñada por Adrian Smith + Gordon Gill. Smith fue además responsable del diseño del Burj Khalifa, de 828 metros, que actualmente ostenta el título de edificio más alto del mundo.

Una vez terminada, esta supertorre contará con al menos 157 plantas y será casi el doble de alta que el edificio más alto de Estados Unidos, el One World Trade Center, de 541 metros. La torre JEC requerirá 59 ascensores e incluirá 530.000 metros cuadrados de superficie habitable en su interior. Según el príncipe saudí Al Waleed bin Talal Al Saud, director ejecutivo de Kingdom Holding Company, la empresa promotora del proyecto, la torre ya cuenta con 107 plantas. Esto la convierte en uno de los pocos edificios del mundo que superan las 100 plantas.

La Torre JEC será el rascacielos más alto del mundo

Actualmente, el proyecto contempla que las plantas bajas alberguen oficinas, mientras que un hotel de lujo de 200 habitaciones ocupará las plantas superiores. Por encima se ubicarán apartamentos con servicios, un vestíbulo panorámico y varios grupos de residencias, cuyas viviendas serán cada vez más caras y espaciosas a medida que el edificio se eleve. Además, habrá varios miradores y un helipuerto.

«Como la primera estructura construida por el hombre en alcanzar los 1.000 metros de altura, el diseño de la Torre Jeddah es un verdadero logro de ingeniería pionero», afirma Thornton Tomasetti, la empresa encargada de la ingeniería. «Primero, tuvimos que determinar las cargas de viento de diseño racionales a alturas extremas. Segundo, tuvimos que controlar los movimientos del edificio, tanto laterales como verticales, a lo largo del tiempo. Tercero, nuestras soluciones estructurales resultantes debían ser, sobre todo, eficientes y efectivas para el avance del ambicioso diseño arquitectónico. Todo esto es más fácil decirlo que hacerlo».

Construir una torre que supere los 1.000 metros de altura plantea grandes desafíos de ingeniería. Las cargas provocadas por el viento aumentan considerablemente con la altura, por lo que son necesarios exhaustivos ensayos en túneles de viento y un diseño aerodinámico capaz de reducir las oscilaciones. También supone un reto bombear hormigón de altas prestaciones hasta cotas extremas, lo que requiere formulaciones específicas y sistemas de bombeo avanzados.

A ello se suma la complejidad de los ascensores, ya que la tecnología convencional resulta insuficiente para cubrir distancias tan grandes y obliga a desarrollar soluciones innovadoras, como recorridos divididos en diferentes tramos. Por último, la geología costera del mar Rojo exige una cimentación especialmente diseñada para soportar y distribuir de forma segura las enormes cargas de una estructura de estas dimensiones.

The Jeddah Tower, the 1 kilometer-high skyscraper in Saudi Arabia, resumed construction in 2025 after being paralyzed for seven years and has already reached 80 floors. The project is advancing at a rate of one new plant every three days, with the goal of reaching kilometer… pic.twitter.com/K7KKnlmrfR — Light Science 🇦🇷 (@LightSciencXXII) February 8, 2026

Origen y evolución

El proyecto comenzó mucho antes de que Arabia Saudí presentara Vision 2030. La torre fue anunciada en 2011 y las obras arrancaron en 2013 con una ambición clara: construir en Yeda el edificio más alto del mundo. Durante su primera etapa, la estructura alcanzó 63 de las 157 plantas previstas. Su reactivación se puede entender ahora dentro del proceso de diversificación económica de Arabia Saudí, pero el proyecto fue concebido cinco años antes de que el reino presentara su gran programa de transformación.

El parón llegó en medio de una crisis empresarial y financiera que afectó a dos actores fundamentales del proyecto. En 2017, la campaña anticorrupción saudí llevó a la detención de Alwaleed bin Talal, vinculado al promotor a través de Kingdom Holding, y de Bakr bin Laden, entonces presidente de Saudi Binladin Group. El contratista atravesaba además importantes dificultades económicas y la construcción terminó paralizada en 2018.

Finalmente, la construcción del rascacielos volvió a quedar en manos de Saudi Binladin Group, el mismo contratista que había participado en su primera etapa, con un plazo previsto de 42 meses. Si se cumple sin nuevos retrasos, las obras deberían terminar en abril de 2028. Actualmente, aunque el revestimiento de la fachada y las primeras instalaciones mecánicas, eléctricas y de fontanería ya están en marcha, todavía queda completar buena parte de estos trabajos, además de los ascensores, los sistemas de seguridad, los acabados y todas las pruebas necesarias antes de abrir el edificio.

La Torre JEC apunta a ser sólo el primero de una serie de proyectos monumentales en la zona, impulsados por la enorme riqueza de Oriente Medio y sus abundantes reservas de petróleo y gas natural.