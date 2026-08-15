Cristales rotos, trasteros reventados y miles de euros: detenido por 14 robos el ‘rey del parking’ de Manacor

La Policía Nacional ha detenido en Manacor a un hombre como presunto autor de 14 robos con fuerza cometidos en el interior de un mismo parking comunitario. El sospechoso habría forzado seis trasteros y ocho vehículos, provocando importantes daños materiales y sustrayendo 3.258 euros en efectivo, documentación, tarjetas y numerosos efectos personales.

Los hechos investigados habrían convertido el aparcamiento en el escenario de una cadena de robos que afectó a varios vecinos de Manacor, quienes comenzaron a denunciar los daños y la desaparición de sus pertenencias. Los propietarios se encontraron con sus vehículos dañados y con diferentes objetos personales que habían desaparecido del interior.

Según la investigación policial, el presunto autor habría aprovechado las diferentes entradas del parking desde varias calles de Manacor para acceder al recinto y actuar contra distintos vehículos y trasteros. La Policía Nacional considera esclarecidos 14 robos con fuerza, seis de ellos cometidos en trasteros y otros ocho en el interior de vehículos estacionados.

En el caso de los coches, el modus operandi habría sido especialmente contundente. Los agentes comprobaron que varios vehículos presentaban cristales fracturados y signos de forzamiento en puertas y marcos, evidencias que permitieron relacionar los diferentes hechos y establecer que no se trataba de episodios aislados.

El supuesto asaltante habría buscado principalmente objetos de valor o efectos que pudieran ser sustraídos con facilidad. Entre el botín investigado figuran 3.258 euros en efectivo, además de documentación personal, tarjetas, gafas de sol, zapatillas deportivas, perfumes, un bolso, un radiocasete, un cargador de teléfono móvil, prendas de vestir y otros objetos personales.

La investigación arrancó después de que varios propietarios presentaran denuncias por los robos y los daños ocasionados en sus vehículos. Los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Manacor comenzaron entonces a analizar los diferentes casos y encontraron importantes coincidencias.

Los investigadores detectaron que los robos presentaban un patrón común en la forma de acceso a los vehículos, especialmente por los daños registrados en cristales, puertas y marcos. La acumulación de indicios permitió avanzar en la identificación del presunto responsable.

Tras las diferentes gestiones realizadas por el Grupo de Policía Judicial de Manacor, los agentes consiguieron finalmente identificar y detener al presunto autor de la cadena de robos.

La operación policial permitió dar por esclarecidos seis robos con fuerza en trasteros y ocho robos con fuerza en el interior de vehículos, todos ellos cometidos en el mismo aparcamiento comunitario.

El caso deja una sucesión de daños y pérdidas para los propietarios afectados, que no solo habrían sufrido la desaparición de dinero y objetos personales, sino también los desperfectos provocados para acceder a sus vehículos y trasteros.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar las responsabilidades que correspondan. La condición de presunto autor implica que su culpabilidad deberá quedar acreditada judicialmente.

La actuación policial pone así el foco sobre una cadena de 14 robos en un único parking de Manacor, con vehículos forzados, trasteros asaltados y un botín que supera los 3.000 euros en efectivo, además de numerosos efectos personales.