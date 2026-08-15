La reflexión de Chenoa sobre hacerse mayor que está dando que pensar a muchas personas: «Quiero poder atarme los zapatos»

Chenoa atraviesa uno de los momentos más intensos de su carrera. La cantante y presentadora se encuentra inmersa en una etapa en la que combina televisión, música y una agenda profesional exigente, pero también ha encontrado tiempo para reflexionar sobre una cuestión que va mucho más allá de la imagen o de la popularidad: cómo quiere llegar a hacerse mayor.

La artista acaparó todas las miradas con su aparición en la presentación de la tercera temporada de The Floor, el concurso de TVE que presenta. Vestida con un espectacular traje sastre blanco y un cropped top que dejaba al descubierto su trabajado abdomen, Chenoa volvió a demostrar que atraviesa un momento físico extraordinario y nosotros sabemos cómo lo ha conseguido.

La imagen no es lo más importante

Cuando le preguntaron por los comentarios que ha provocado su estado físico, Chenoa restó importancia a la cuestión. La artista explicó que no sigue una rutina deportiva convencional y que no cuenta con entrenador personal ni acude al gimnasio, aunque eso no significa que haya dejado de cuidar su cuerpo.

«Digo que no hago deporte porque yo no tengo entrenador, ni voy al gimnasio ni nada, pero sí es verdad que me cuido», declaró delante de los micrófonos de Europa Press. Su trabajo en televisión, además, le exige pasar muchas horas activa y delante de las cámaras, por lo que considera fundamental mantener una buena condición física.

Según nuestros datos, Chenoa tiene una razón importante para preocuparse por mantenerse fuerte. No quiere cuidar su cuerpo únicamente por una cuestión estética, lo que realmente le importa es el futuro.

«Para la edad también, para ser autónoma; para luego atarme un zapato cuando sea más viejita, que también me haré viejilla», confesó. Una frase aparentemente sencilla que encierra una reflexión profunda sobre el envejecimiento: mantenerse en forma no consiste solamente en conservar una determinada apariencia, sino en poder seguir haciendo por uno mismo las tareas cotidianas.

El éxito de Chenoa en Sevilla

La última actuación de Chenoa en Sevilla ha generado mucho revuelo. La cantante sorprendió al desprenderse de la chaqueta y quedarse sobre el escenario con la parte superior de un bikini, una imagen que rápidamente despertó comentarios en redes sociales.

Lejos de buscar polémica, Chenoa aseguró que se trataba de un homenaje a sus dos primeras giras, correspondientes a los años 2003 y 2004. En aquella época, cuando acababa de comenzar su carrera tras Operación Triunfo, era habitual verla actuar con prendas muy similares.

«Iba siempre en sujetador porque tenía mucho calor y era muy joven», recordó. Por eso decidió recuperar aquella estética durante su actuación. «Dije: venga, me lo voy a quitar en plan En tu cruz me clavaste o Atrévete», explicó.

La artista reconoce que no esperaba que el gesto generase tanta repercusión. «Tampoco pensé que el revuelo iba a ser de ese nivel. Para mí es natural», aseguró, quitando trascendencia a una imagen que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su actuación.

Un verano sin apenas descanso

El buen momento profesional de Chenoa se refleja también en su agenda. La artista afronta un verano especialmente intenso, en el que compaginará su trabajo televisivo con 15 conciertos.

No habrá demasiadas vacaciones, aunque ella no parece especialmente preocupada por ello. Todo lo contrario. La cantante reconoce que disfruta enormemente de su profesión y que el trabajo continúa siendo uno de los principales motores de su vida.

«Amo lo que hago, para mí es un gran motor», afirmó. Y ante la pregunta de si tendrá vacaciones, respondió con una sinceridad absoluta: «He dicho que no, pero es que no me importa, yo quiero trabajar, me gusta».

Después de más de dos décadas de trayectoria, Chenoa tampoco siente que tenga que elegir entre sus dos grandes facetas profesionales. La música continúa siendo una parte esencial de su identidad, pero la televisión se ha convertido en otro terreno en el que ha encontrado su sitio.

«El directo siempre me ha gustado, son 20 años de rock and roll, pero estar en la tele lo peleo a muerte», sentenció.

La tranquilidad que llega con los años

En el terreno personal, Chenoa también parece haber encontrado un equilibrio diferente al de otras etapas de su vida. Después de su separación del médico Miguel Sánchez Encinas en noviembre de 2023, la artista asegura encontrarse tranquila y plenamente centrada en su presente.

«Estoy muy estable, muy tranquila», explicó. Y precisamente ahí volvió a aparecer el paso del tiempo como uno de los factores que han contribuido a cambiar su manera de afrontar la vida.

«La edad proporciona cierto temple. Ya he vivido muchas vidas en una sola. He sido muy afortunada en vivir experiencias y amor», comentó al respecto.

A sus 51 años, Chenoa parece tener claro qué quiere conservar y qué quiere dejar atrás. No persigue únicamente verse joven, sino mantenerse fuerte, independiente y activa el mayor tiempo posible. Quizá por eso aquella frase sobre atarse los zapatos tenga más importancia de la que parece: detrás de una declaración espontánea hay toda una filosofía de vida. Envejecer, para ella, no significa dejar de cuidarse, sino prepararse para seguir siendo dueña de sus propios pasos.