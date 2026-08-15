La AEMET pide que nos preparemos porque lo que llega hoy a Madrid no es normal: aviso inaudito en pleno agosto

Aviso inaudito en pleno agosto, la AEMET no duda en lanzar esta alerta ante lo que llega hoy a Madrid, no es nada normal. Este aviso en pleno mes de agosto nos demuestra lo que puede pasar con unas cifras que realmente podrían alejarnos de lo que sería habitual en estas fechas. En especial, cuando descubrimos que nos espera un marcado cambio de tendencia que podría alejarnos de lo habitual antes de lo esperado.

El tiempo acaba jugando un proceso realmente sorprendente, cuando lo que vemos es un importante cambio que acabará siendo el que nos afectará de lleno. Es hora de saber qué es lo que puede pasar hoy en Madrid, para salir de casa pensando en estos cambios que vamos a tener que asumir a través del tiempo. Nos puede incluso ver en este cielo del corazón de España una serie de transformaciones que pueden ser las que nos afectarán de lleno. Una novedad que, sin duda alguna deberemos empezar a visualizar de tal forma que costará de creer. La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias, sino todo lo contrario.

Llega un aviso inaudito en pleno agosto

Este mes de agosto nos enfrentaremos a una serie de cambios importantes que pueden acabar siendo los que acabarán de coronar un tiempo de esos que impresionan. Primero por unas temperaturas que pueden convertirse en históricas tal y como vemos en los registros.

Pero cuidado porque lo que está a punto de llegar puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un cambio que quizás nadie hubiera imaginado. Las altas temperaturas de estos días serán las que nos han hecho pensar que vivimos en un tiempo en el que todo puede ser posible.

En pleno mes de agosto el giro radical en el tiempo que tenemos por delante puede marcar este día festivo para muchos que mirarán al cielo de una manera que nos hará descubrir un cambio de tendencia que iniciará la segunda quincena de este mes más especial.

Agosto es por excelencia el mes de vacaciones, que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un motivo para organizarnos, siguiendo este cambio de tendencia que puede ser lo que nos dará en estos días un cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en cuenta.

Pide la AEMET que nos preparemos porque lo que llega hoy a Madrid

Lo que llega hoy a Madrid activa las alertas de la AEMET, de tal forma que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con algunos detalles que pueden hacernos ver esta previsión del tiempo desde otro punto de vista, el corazón de España se prepara para lo peor.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Intervalos de nubes medias y altas con lluvias, chubascos y tormentas que, desde el mediodía, pueden ser localmente fuertes y que podrían ir con granizo, principalmente en la Sierra. Temperaturas en descenso, que será localmente notable en las máximas y en las mínimas, ligero o sin cambios en el suroeste. Viento flojo variable con predominio del este y noreste de madrugada y al final del día y posibles rachas muy fuertes asociadas a la actividad tormentosa».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes y que podrían ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes, principalmente en la Sierra. Descenso localmente notable de las temperaturas máximas».

Para el resto de España vamos a seguir viendo llegar unas tormentas que pueden cambiarlo todo: «El paso de una vaguada atlántica, en transición hacia una dana, dejará un ambiente inestable en buena parte del territorio peninsular. Los cielos estarán mayormente nubosos o cubiertos, salvo en zonas del extremo sur, Ceuta y Melilla. Desde la madrugada se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico y tormentas aisladas en Ciudad Real que podrían extenderse a zonas aledañas. A partir de las horas centrales del día, irán apareciendo nubes de evolución por gran parte de la Península y Baleares, excepto el suroeste, que dejarán precipitaciones y tormentas en buena parte del interior, especialmente en zonas de montaña y del este. Se espera que sean de intensidad fuerte o muy fuerte y vengan acompañadas de rachas muy fuertes de viento y granizo, puntualmente grande. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna precipitación débil, y poco nubosos o despejados en el resto.

Por otro lado, se prevén bancos de niebla en el extremo norte y en los litorales de Alborán y calima débil en Canarias. Las temperaturas descenderán en la Península y en los archipiélagos, de forma más acusada en las máximas en el interior del tercio norte, con bajadas notables (más de seis grados). Solo se producirán ascensos locales en las Rías Baixas de Galicia. Se superarán los 35 grados en zonas bajas del sudoeste, en Baleares y de forma puntual en las Rías Baixas y en los litorales mediterráneos. Las mínimas durante la noche no bajarán de 20 grados en amplias zonas de la mitad sur, el nordeste, los litorales mediterráneos e incluso el Cantábrico».