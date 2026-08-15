Nuevos detalles de ‘Off Campus 2’: ¿cuál es la posible fecha de estreno en Prime Video?

Las adaptaciones literarias triunfan entre el público y los altos cargos de plataformas como Prime Video lo saben muy bien. De hecho, el pasado mes de mayo, los suscriptores tuvieron la oportunidad de ser testigos del gran estreno de Off Campus. Una primera temporada, basada en la novela de Elle Kennedy, que conquistó a todos desde el primer capítulo hasta el último. De hecho, ha sido tal el fenómeno que la serie se hizo viral a nivel global. Así pues, con la segunda temporada confirmada, al igual que el nombre de la nueva pareja protagonista, tan solo queda saber una cosa. ¿Cuándo podría estrenarse Off Campus 2? ¡Esto es lo que se sabe!

De momento, son pocos los detalles que se saben de Off Campus 2. La plataforma de Prime Video ha confirmado que las grabaciones comenzaron el pasado mes de junio. Pero, lejos de quedar aquí, también confirmaron la identidad de los protagonistas. Como comentábamos anteriormente, la serie está basada en una saga de libros. Si continuamos el orden impuesto por la novela, el protagonista de la segunda temporada debería haber sido Logan. La trama de Garrett y Hannah continuará desde una perspectiva secundaria, pero no será la principal. Así pues, tal y como se informó, los grandes protagonistas serán Dean y Allie.

¿Cuándo podría estrenarse ‘Off Campus 2’?

Dado lo ocurrido en el último capítulo de la primera temporada, con los nuevos capítulos se podrá ver qué sucederá con Dean y Allie. El joven deportista no pudo evitar ponerse celoso al descubrir la identidad del chico con el que ella había tenido una apasionada noche. Una información que le llevó a sacar su lado más violento.

Así pues, respecto a la serie, se sabe que la primera temporada comenzó su rodaje en el verano del 2025 y finalizó en octubre. Todo ello para ser emitida en Prime Video en mayo de este 2026. Así pues, la segunda temporada está siguiendo los mismos pasos, por lo que el calendario podría ser bastante similar. Si todo marcha bien y no ocurre ningún contratiempo, la segunda temporada verá la luz entre mayo/junio de 2027.

Sea cuando sea, lo que está claro es que Prime Video suele trabajar bastante rápido en sus producciones. Por lo tanto, sus suscriptores no tienen que esperar demasiado para poder seguir viendo su contenido estrella. Una situación que ya vimos en su momento con El verano en que me enamoré y, más recientemente, con Maxton Hall.