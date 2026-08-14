No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 13 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar de un capítulo especial dedicado a Manuel, Julieta y Ciro. De esta forma, pudieron recordar el momento en el que Manuel conoció a Julieta en una fiesta y volvió a sentirse vivo por primera vez desde que murió Jana. Con posterioridad, descubre que Julieta es la mujer de su primo Ciro, y lo hace cuando ambos se trasladan a vivir al palacio por un tiempo.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española tuvieron la oportunidad de recordar que Ciro es un hombre verdaderamente prepotente que no trata para nada bien a su mujer. Profundamente ambicioso, no tiene reparos a la hora de exigir a Manuel participar en su empresa de aviación. En cuanto a Julieta, aprovecha la ocasión que se le ha presentado para pedir a Manuel que no ceda ante Ciro y que no la proteja. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que él no puede evitarlo: ambos se están enamorando perdidamente.

¿Qué sucede en el capítulo especial de ‘La Promesa’ que podremos disfrutar hoy, viernes 14 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo el duque Máximo de Buenaventura, un íntimo amigo de la infancia de Alonso, llega a palacio para cambiar la vida tanto de Ángela como de Curro. Ella lo encuentra profundamente insoportable y se niega en rotundo a estar cerca de él.

Lejos de que todo quede ahí, recordaremos cómo Curro se deja seducir por sus dotes de gran diplomático y se siente profundamente tentado de aceptar su oferta de trabajar para él en su palacio en Lisboa. Máximo hace todo lo que está en su mano para tratar de acercarse a Ángela y limar asperezas, pero todo salta por los aires cuando ella descubre casualmente que el duque es su verdadero padre. ¡Se queda profundamente descolocada! No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.