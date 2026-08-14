Delirio independentista: se inventan la liga de los «países catalanes» con siete equipos valencianos y dos baleares

El independentismo catalán siempre tiene un paso más que superarse y, en su continuo delirio, un grupo de radicales se ha inventado la liga de los «países catalanes», con la que pretenden crear una clasificación paralela a la única liga real, la española. Y no sólo eso: incluyen a equipos de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares.

Con un mapa de esos «países catalanes», este movimiento independentista incluye a los equipos que militan en las tres primeras categorías del «Estado español», es decir, Primera, Segunda y Primera RFEF. A los catalanes -Barcelona, Espanyol (Primera División), Girona, Andorra (futbolísticamente es catalán), Sabadell (Segunda División), Europa, Sant Andreu y Nàstic de Tarragona- le añaden conjuntos de otras comunidades.

En esa liga estarían también Villarreal (y su filial), Valencia, Levante, Elche, Castellón, Eldense y Hércules, todos ellos de la Comunidad Valenciana. Además, en esta liga colocan al Mallorca y al Ibiza, que son de las Islas Baleares.

Una liga fantasiosa que han movilizado por redes sociales estos radicales que se jactan de ir contra España, quemar banderas españolas y ensalzar a los jugadores de Cataluña y de lo que ellos llaman «países catalanes». Esta es una vieja petición de los independentistas, que consideran que su territorio va más allá de Cataluña y se extiende por la Comunidad Valenciana y Baleares. Hasta TV3, televisión pública catalana, en algunas ocasiones ha incluido estas dos regiones en ese fantasioso país.

Ya el año pasado, a modo estadístico, este movimiento sin gran relevancia hizo una clasificación en la que aparecen los equipos de esos «países catalanes» en función de la puntuación conseguida en la liga española. Sólo cuentan los resultados en los enfrentamientos entre estos conjuntos, siendo datos ridículos.

Además, muy propio también del radicalismo independentista catalán, cambia los nombres a los conjuntos y los catalaniza a todos: el Villarreal es «Vila-real», el Elche es «Elx» y el Levante es «Llevant». Una falta de respeto de un movimiento independentista que mantiene su fábula y su distorsión de la realidad.