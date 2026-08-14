El Gobierno recula y prorroga el cierre de la central de Almaraz hasta 2030

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado el visto bueno definitivo a la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Según una orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, las Unidades I y II de la planta cacereña podrán seguir funcionando al menos hasta el 8 de junio de 2030, lo que aleja el cierre que estaba previsto para 2027 y 2028.

El trámite administrativo que ha desembocado en esta resolución arrancó en octubre de 2025, cuando Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres compañías propietarias de la instalación, presentaron formalmente la solicitud de prórroga ante el Ejecutivo. Hasta entonces, el calendario de cierre fijado por Enresa junto a las energéticas contemplaba el apagón de la Unidad I el 1 de noviembre de 2027 y el de la Unidad II el 31 de octubre de 2028.

La orden ministerial deja claro que la ampliación de la vida útil de la central no es incondicional: su cumplimiento queda sujeto a las exigencias de seguridad que marque el Consejo de Seguridad Nuclear. El organismo regulador ya se pronunció el pasado 16 de julio con un informe favorable a la renovación, aunque también condicionado al respeto de los límites de seguridad nuclear y protección radiológica que ahora quedan recogidos en la orden publicada.

Ese informe del CSN certificó que la planta extremeña cumple los requisitos técnicos necesarios para operar con garantías durante el nuevo periodo. Fue precisamente ese pronunciamiento el que trasladó el expediente al Gobierno, abriendo la vía para que el Ejecutivo adoptara la decisión final sobre el futuro de la central.

El Ministerio ha enmarcado la prórroga en el actual escenario energético internacional, marcado por la inestabilidad del precio del gas a raíz de la crisis en Oriente Medio. De acuerdo con los cálculos incluidos en la propia resolución, prolongar la actividad de Almaraz hasta 2030 tendría un impacto «acotado y poco significativo» sobre el despliegue de las energías renovables, mientras que ayudaría a rebajar la dependencia española del gas.