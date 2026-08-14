Toñi, la orca más longeva del estrecho de Gibraltar, aparece con marcas de perdigones en su aleta dorsal

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto una investigación después de que un ejemplar de orca ibérica haya aparecido en aguas del Estrecho de Gibraltar con marcas que podrían ser compatibles con disparos de perdigones en su aleta dorsal. El animal afectado es Toñi, considerado el ejemplar más longevo de la población de orcas que habita entre el Estrecho de Gibraltar y el golfo de Cádiz.

El Ministerio tuvo conocimiento de la situación durante la tarde del martes 11 de agosto, después de recibir información de WeWhale, una entidad conservacionista que desarrolla su actividad en la zona con autorización administrativa del propio organismo público. Tras conocer la aparición de las marcas en el cuerpo de Toñi, el departamento inició al día siguiente actuaciones previas de investigación.

El objetivo de esta investigación será determinar qué ocurrió, confirmar si las lesiones son efectivamente consecuencia de disparos y, en caso de que existan indicios suficientes, identificar a los responsables. Si finalmente se acreditan los hechos y la existencia de una actuación deliberada contra el animal, el Ministerio podría iniciar un expediente sancionador.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha reaccionado públicamente al caso y ha advertido de la gravedad de lo ocurrido. «La orca más longeva del Estrecho de Gibraltar ha aparecido esta semana con marcas compatibles con disparos de perdigones. Es una especie vulnerable y cualquier daño contra ella es un delito grave», ha señalado a través de la red social Bluesky.

Una especie protegida

La población de orcas del Estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas con la categoría de vulnerable. Su protección está amparada, entre otras normas, por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En concreto, el artículo 57 de esta norma prohíbe cualquier actuación realizada con la intención de dar muerte, capturar, perseguir o molestar a ejemplares de especies incluidas en el catálogo. El incumplimiento de estas disposiciones puede conllevar importantes sanciones económicas, que en determinados supuestos pueden alcanzar los dos millones de euros, además de posibles responsabilidades penales.

La investigación deberá determinar si las marcas observadas en Toñi corresponden realmente a impactos de perdigones y, en ese caso, cuándo y cómo se produjeron. La existencia de lesiones compatibles con un disparo no permite por sí sola establecer quién pudo haberlas causado, por lo que las autoridades deberán recabar toda la información disponible.

El caso se produce además en un contexto especialmente delicado para las orcas del Estrecho. Desde el verano de 2020 se han registrado numerosas interacciones entre ejemplares de esta población y embarcaciones que navegan por las aguas atlánticas de la Península Ibérica. Estos episodios han provocado daños en barcos y situaciones de riesgo para sus tripulantes, al tiempo que han generado una creciente preocupación por la seguridad y conservación de los cetáceos.