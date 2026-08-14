La Guardia Civil detiene a un marroquí que estaba violando a una joven en una calle de Ceuta

La Guardia Civil ha detenido a un ciudadano de nacionalidad marroquí que se encontraba agrediendo sexualmente a una mujer en plena calle, en Ceuta. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del jueves, en la Avenida de Lisboa, una de las más concurridas de la ciudad.

Agentes de la Policía y la Guardia Civil intervinieron tras el aviso de unos vecinos de que varios marroquíes estaban agrediendo sexualmente a una mujer, de la misma nacionalidad. Un episodio que se saldó con un detenido, ya que otros implicados lograron huir, al igual que la víctima. Otro de los sucesos tuvo lugar en el barrio San José, donde unos vecinos evitaron que un ilegal fuera apuñalado por dos de sus compatriotas.

El arresto fue llevado a cabo por efectivos de que realizaban labores de patrullaje y que actuaron de forma inmediata para neutralizar al agresor. El suceso provocó el despliegue de un amplio dispositivo policial. El detenido ha pasado a disposición judicial. La mujer, al cierre de la información, no había podido ser localizada pues también huyó del lugar.

Los juzgados de Ceuta han decretado en los últimos días el ingreso en prisión por distintos delitos de nueve inmigrantes que entraron en la ciudad en la invasión del pasado 30 de julio. Igualmente, se ha acordado al expulsión de otros dos por delitos de agresión sexual, allanamiento, atentado contra la autoridad, lesiones y venta de drogas.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, se han tramitado tres casos de agresiones sexuales presuntamente comedidas por inmigrantes marroquíes.