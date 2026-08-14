Un hombre de 40 años tala árboles en una zona protegida y tendrá que pagar 46.000€ por destruir el hábitat de un anfibio protegido

Algunas personas van a la cárcel por modificar el campo sin permiso. En Horsham, una ciudad del sudeste de Inglaterra no han llegado a ese extremo, pero un hombre tendrá que pagar una cuantiosa multa por talar varios árboles.

El protagonista es Paul Welch, de 40 años, el propietario Oakmount Parks Ltd. que tendrá que pagar 40.000 libras (algo más de 46.000 euros al cambio) por talar unos 11 acres e eterreno de manera ilegal.

El problema es que la tala ha afectado a los tritones crestados, una especie de anfibio protegida por la normativa europea. Los hechos sucedieron en marzo de 2022, cuando los agentes encontraron una gran superficie de árboles ya cortados.

Tala sin permiso varios árboles y lo multan con más de 46.000 euros

La investigación arrancó después de que los informes ecológicos señalaran que el terreno era hábitat del tritón crestado. El problema es que estos anfibios vivían en la zona o cerca de dos de los 11 estanques incluidos dentro de la finca.

Welch había encargado esos informes para obtener permisos urbanísticos, pero reconoció que no los leyó por completo. Aun así, admitió que sí conocía la parte en la que aparecía la presencia de los animales protegidos.

El empresario británico quería limpiar el terreno para levantar varias cabañas de madera. El problema es que la tala requería una licencia específica para especies protegidas, además del permiso urbanístico correspondiente.

También se le acusó de cortar árboles en crecimiento sin licencia de tala. Finalmente, se declaró culpable de los dos delitos ante el tribunal de magistrados de Worthing.

En Reino Unido ya se han impuesto otras sanciones por modificar el campo sin permiso, pero pocas tan cuantiosas como esta. En total han sido 40.000 libras de multa (más de 46.000 euros al cambio) y otras 3.000 por recargos y costes judiciales (unos 3.500 euros).

Este anfibio ha provocado una multa de varias decenas de miles de euros

El tritón crestado es una especie protegida y su hábitat formaba parte del valor ecológico de la finca. Y es que la tala sin licencia de árboles también afectó a los lugares de cría, a las zonas de descanso y a los refugios naturales del anfibio.

Un ecólogo que visitó el lugar concluyó que era muy probable que los tritones crestados y otros animales hubieran muerto durante los trabajos. Además, señaló que sus hábitats y nidos habían quedado casi destruidos y con pocas opciones de recuperación.

Esa es la razón de que Welch haya sido juzgado por algo más que una mera infracción administrativa por talar sin permiso. Lo verdaderamente grave es el daño que ha provocado a un anfibio protegido por Europa.

La excusa del empresario inglés para no pagar una multa por talar árboles ilegalmente

De todas maneras, Welch intentó librarse de la sanción con una excusa que no llegó a convencer a nadie. El empresario intentó justificarse vinculando la tala de árboles a los efectos de la tormenta Eunice.

Según su versión, mantenerlos en pie podía suponer un riesgo. Sin embargo, los técnicos de arboricultura del distrito de Horsham habían visitado el lugar y observaron que muchos de los árboles talados no estaban dañados ni muertos. Eran árboles verdes y sanos.

Los trabajadores recibieron la orden de detenerse, pero la limpieza del terreno continuó. Los contratistas afirmaron después que les habían hecho creer que los informes ecológicos descartaban la presencia de tritones crestados en la zona.