EEUU se convierte en un ejemplo para España: Arizona construye 27 cruces de fauna y reduce un 90% los accidentes de tráfico con animales

Las obras de ingeniería ayudan a los animales a desplazarse mejor y también sirven para reducir los peligros en carretera y los accidentes provocados por la entrada de fauna a la vía. En Arizona, Estados Unidos (EE.UU.) lo están experimentando.

Hay que entender que para muchos animales las carreteras son una barrera que corta rutas de paso, acceso a agua y movimientos naturales. Por ello Arizona ya ha creado 27 cruces de fauna y el resultado por ahora es esperanzador.

De hecho, viendo las primeras cifras no sería raro ver cómo en España se apuesta más por esta alternativa. Donde se han instalado los corredores, las colisiones con animales en carretera se han reducido un 90%.

Arizona convierte sus cruces de fauna en un ejemplo para las carreteras españolas

Aunque parezca fácil, o basta con levantar un puente verde sobre una carretera y esperar a que los animales lo usen. El paso debe colocarse donde la fauna ya se mueve.

En concreto, Arizona ha desarrollado una red de pasos elevados, pasos inferiores, vallados y rampas de escape que no sólo protege a los animales, sino que reduce el riesgo para los animales.

Hay que tener en cuenta que el Departamento de Transporte de Arizona confirmó que en 2023 se registraron 2.014 colisiones con animales en el estado, con 241 heridos y cuatro fallecidos.

Eso hace indispensable tomar medidas para evitar colisiones con animales en la carretera. Por ejemplo, en las zonas rurales, un choque con un ciervo, un alce u otro gran mamífero puede ser fatal.

Cómo son los nuevos pasos elevados para animales de Estados Unidos (EE.UU.)

El proyecto más reciente se sitúa en la Interestatal 17, al sur de Flagstaff, entre Kelly Canyon y Munds Park. Y es que el paso elevado de Willard Springs está pensado para conectar hábitats y reducir atropellos en una zona de movimiento frecuente de fauna.

La obra comenzó en la primavera de 2025 y su finalización está prevista para otoño de 2026. El diseño incluye un puente de fauna sobre la autopista, vallado específico, conexiones con alcantarillas existentes, rampas de escape, puertas en el cerramiento, señales de advertencia y siembra con mezcla de semillas autóctonas en las zonas alteradas.

El vallado es indispensable porque su función es conducir a los animales hacia el punto seguro de cruce y evitar que terminen dentro de la calzada sin salida clara.

Aunque lo normal es que otras especies acaben utilizándolo, está pensado específicamente para alces y ciervos, dos de los animales más peligrosos en las carreteras.

Por qué los cruces de fauna reducen los accidentes en carretera y reconectan hábitats

Estos cruces de carretera son algo a imitar por España porque cumplen dos funciones a la vez. Por una parte reducen el riesgo de colisión con animales y, por otra, permiten que la fauna cruce sin romper sus rutas naturales.

Aunque son necesarias hay que valorar que las carreteras fragmentan el territorio. Separan poblaciones, cortan zonas de alimentación y pueden aislar áreas que antes estaban conectadas. En especies de gran tamaño, esa pérdida de continuidad pesa todavía más.

Por eso los cruces de fauna son algo más que un puente por encima de la autopista. Necesitan vallado de guiado, rampas de escape y una planificación basada en datos de movimientos reales.