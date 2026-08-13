Jessica Bueno, descolocada al descubrir que su hijo no está con Kiko Rivera: «Pensaba que…»

El pasado mes de julio, Kiko Rivera generó mucha preocupación al confirmar que había sufrido un segundo ictus. Desde entonces, el hijo de Isabel Pantoja ha mantenido un perfil muy bajo en cuanto a su vida mediática se refiere. Eso sí, las diversas novedades respecto a su estado de salud se han ido compartiendo a través de comunicados emitidos en su perfil de Instagram. A pesar de todo, hace tan sólo unos días, el DJ tomó la decisión de alejarse de las redes sociales y cerrar sus perfiles, para estar pendiente exclusivamente de su madre, Isabel Pantoja, y de su actual pareja, Lola García. Así pues, en una de sus últimas salidas, el ex novio de Jessica Bueno ha sido fotografiado. Como era de esperar, esas imágenes han sido emitidas en el programa El verano se mueve.

Los tertulianos comentaron que Kiko Rivera se ha dejado ver con su novia «andando con normalidad y sin ayuda». Pero esas mismas imágenes, que fueron tomadas en Sevilla, dejaron completamente sin palabras a Jessica Bueno, ex pareja del DJ. ¿El motivo? Pensaba que Fran, su hijo en común con Kiko Rivera, se encontraba con su padre en Canarias. Durante su paso por El verano se mueve, programa en el que trabaja habitualmente como colaboradora, la modelo comenzó diciendo que le había visto «bien», pero que le sorprendía mucho que no estuviese en el archipiélago canario. Como era de esperar, los colaboradores no eran capaces de entender por qué el hijo de la tonadillera tenía que estar con ella en Canarias si no es habitual que estén juntos.

Fue entonces cuando Jessica Bueno arrojó más luz sobre este asunto: «Mi hijo está allí, en Canarias con la abuela. Yo pensaba que él estaba allí», explicó. Pero no todo queda ahí, puesto que la sevillana no ha dudado un solo segundo en ir mucho más allá, confesando que su hijo, de 13 años, le pidió cambiar la quincena para poder coincidir con sus hermanos pequeños, fruto del matrimonio de Jessica Bueno con Jota Peleteiro.

La madre no dudó en aceptar, puesto que, si no lo hacía, los tres no iban a coincidir en todo el verano. «El 1 de agosto tendría que volver conmigo y me pidió cambiar la quincena para quedarse dos semanas más allí con su abuela y su familia paterna. Y que volvía para la segunda y coincidir con sus hermanos y hacer planes todos juntos», explicó Jessica. Y añadió: «Mi hijo está en Canarias con su abuela y con su tío, pero pensaba que estaría su padre también», comentó.

Debemos recordar que, al conocer el estado de salud de su hijo, Isabel Pantoja viajó a la península para visitarle por las noches en el hospital. Durante el tiempo que Kiko Rivera estuvo ingresado, la tonadillera se quedó en su casa de Sevilla al cargo de Fran, Carlota y Ana, los tres hijos del DJ. Cuando este comenzó su recuperación, la artista regresó a su casa en Canarias y es allí donde está junto a su nieto Fran, como ha confirmado Jessica Bueno.