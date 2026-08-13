El Alavés despide al serbio Maras por «disminución manifiesta, voluntaria y continuada» de su trabajo

El Deportivo Alavés ha comunicado este jueves, 13 de agosto, la rescisión del contrato del futbolista serbio Nikola Maras, central de 30 años, «mediante despido disciplinario» después de constatar una «disminución manifiesta, voluntaria y continuada de su rendimiento de trabajo» con el equipo.

Así lo describió este jueves el club vitoriano tras haber «resuelto la relación contractual» que mantenía con Maras, acogiéndose a «la conclusión del expediente contradictorio incoado por una posible disminución manifiesta, voluntaria y continuada de su rendimiento de trabajo normal o pactado», según expresó en su nota de prensa.

Acorde al texto, este procedimiento «se ha desarrollado conforme a lo previsto» en el Convenio Colectivo AFE-LALIGA y se sustenta, entre otros elementos, «en un informe incorporado al expediente» que analiza de «manera integral y longitudinal» el rendimiento del jugador durante la totalidad de su relación contractual con el Alavés.

«Para la elaboración de dicho informe se han evaluado diferentes parámetros objetivos de su actividad deportiva, incluyendo datos técnico-tácticos obtenidos a través de Wyscout, métricas de rendimiento físico competitivo procedentes de SkillCorner y registros relativos a la carga y al comportamiento del jugador en los entrenamientos recopilados mediante los sistemas Catapult y WIMU», apuntó la nota.

Como resultado, el análisis «conjunto y continuado» de toda la información identificó esa «disminución manifiesta, voluntaria y continuada» del rendimiento. «Durante la tramitación del expediente, Maras ha tenido la oportunidad de formular las alegaciones correspondientes, sin que estas hayan desvirtuado los hechos y fundamentos que motivan la decisión adoptada por el club», concluyó.