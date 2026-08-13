El yerno Joan Manuel Serrat decide ver el eclipse pese a tener un problema ocular: «He tenido un accidente»

El actor Daniel Muriel ha preocupado a sus seguidores después de compartir unas imágenes en las que aparece con el ojo izquierdo cubierto por un llamativo vendaje. El intérprete ha querido tranquilizar a quienes se han interesado por su estado y, al mismo tiempo, lanzar una advertencia relacionada con el eclipse que se ha podido observar recientemente.

Muriel ha explicado a través de sus redes sociales que ha sufrido un accidente que le ha provocado una herida en la córnea. En las fotografías publicadas aparece con varias gasas sujetas sobre el ojo, aunque su expresión transmite tranquilidad y hasta se permite sonreír ante la cámara.

El accidente de Daniel Muriel

«He tenido un accidente y tengo una herida en la córnea, pero estoy bien. No preocuparse», ha escrito el actor junto a una de las imágenes. Un mensaje con el que ha tratado de evitar que sus seguidores se alarmasen al verle con el rostro parcialmente cubierto.

Sin embargo, la experiencia le ha llevado a compartir también un consejo importante. Según ha contado Muriel, su oftalmóloga le ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones al observar un eclipse. El actor ha trasladado esa recomendación a sus seguidores con un mensaje muy claro: no mirar directamente al fenómeno sin la protección ocular adecuada.

«Pero sobre todo os quería decir que nuestra oftalmóloga nos ha contado que nadie mire directamente al eclipse, con o sin gafas», señala en su publicación. Una advertencia que acompaña una conclusión especialmente contundente después de lo ocurrido: «Haces caso de que no merece la pena cualquier tipo de herida en el ojo».

La publicación combina así el tono tranquilizador con una llamada de atención. Muriel asegura encontrarse bien, pero la imagen de su rostro con el ojo tapado sirve para poner el foco en los riesgos de exponerse al eclipse sin tomar las medidas de protección necesarias.

El actor también ha utilizado el humor para acompañar su mensaje. En otra de las fotografías aparece sonriente y con un texto en tono desenfadado: «Me sé de uno que hoy no ve el eclipse». Una forma de quitar dramatismo a la situación mientras insiste en la importancia de proteger la vista.

La recomendación resulta especialmente relevante porque los daños oculares pueden no ser siempre evidentes en el mismo momento. Por ello, ante fenómenos astronómicos que invitan a mirar al cielo, la protección adecuada debe ser una prioridad.

Daniel Muriel ha preferido compartir públicamente su experiencia para convertir un susto personal en una advertencia para sus seguidores. Más allá de la preocupación inicial que han generado las imágenes, su mensaje principal queda claro: disfrutar de un eclipse no debería implicar poner en riesgo los ojos.

El actor, además, ha dejado constancia de que se encuentra bien y ha afrontado el episodio con una actitud positiva. Ahora, su fotografía con el vendaje se ha convertido en el recordatorio perfecto de una recomendación tan sencilla como importante: ante un eclipse, mejor proteger la mirada que lamentar las consecuencias.