Peluqueros expertos coinciden: «Si las canas se vuelven amarillas o verdosas, no recomiendo usar solamente champú morado»

Las canas pueden volverse amarillas o verdosas, algo que los expertos peluqueros hacen que dejemos a un lado, el champú morado y necesitemos otras herramientas. El pelo canoso es tendencia en mujeres. Hemos superado una gran variedad de barreras hasta llegar a esta melena blanca que no necesariamente nos suma años, sino que puede quitárnoslos. Es hora de saber cómo mantener esta melena que nos hará la vida mucho más sencilla, es cuestión de ponerse manos a la obra con ella.

Los peluqueros pueden ayudarnos a conseguir aquello que deseamos y más. Es momento de saber qué es lo que podemos conseguir con un buen cuidado del pelo. Esa melena que acaba siendo nuestro sello de identidad, puede acabar siendo la mejor opción posible para estos días en los que realmente podremos enfrentarnos a un importante dilema. Cuando el pelo blanco cambia de color y adquiere un color que quizás no es tan bonito como imaginaríamos, es cuando debemos actuar. Ese champú morado que usamos en nuestro día a día, puede tener consecuencias inesperadas en este tipo de proceso que tenemos en mente.

Coinciden los peluqueros expertos

Es importante estar preparados para afrontar una importante transición. El momento en el que aparecen las primeras canas. Primero son sutiles, pero poco a poco van ganando terreno hasta unos límites que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Estamos viviendo unos días en los que tomamos decisiones destacadas. El hecho de no tintarse el pelo ya es una opción que muchos ponemos en práctica. Una liberación respecto a la esclavitud de ir cada mes o dos semanas a la peluquería. Pero también dejamos atrás unos productos que no son los esperados.

Cuando descubrimos que una melena blanca es igual de bonita que una con mechas, castaña o rubia es cuando nos ponemos en marcha con unos cuidados que quizás desconocemos. Los peluqueros son los que nos ayudarán a obtener ese peinado o color que queremos.

Conocen nuestro pelo y todo el pelo del mundo, sabiendo qué es lo que necesita el cabello y la manera en la que vamos a conseguir que esta melena acabe siendo la que nos marcará muy de cerca. Es hora de saber qué es lo que nos ayudará a evitar los tonos verdosos o amarillos que no son nada beneficiosos para lucirnos.

Si las canas se vuelven amarillas o verdosas, no recomiendo usar solamente champú morado

El champú morado nos ayuda a mantener un color blanco bonito, pero quizás no es lo único que podemos empezar a utilizar para lucirnos. Hay un pequeño paso que hay que poner en práctica y que quizás nos servirá para lucirnos en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de Arkecosmetics nos explican las señales de alerta que hay que tener en cuenta con una melena con canas, detalles que nos harán ir en busca de nuestro peluquero de confianza.

La textura se siente áspera o rugosa. Especialmente en las zonas donde hay más concentración de canas. Esa sensación suele aparecer cuando la cutícula está más abierta y la fibra pierde humedad con facilidad.

El frizz aparece incluso en días normales. La humedad lo empeora, sí. Pero el problema normalmente empieza antes. Cuando la fibra está porosa y desprotegida, el cabello tiende a electrizarse y perder definición con mucha más facilidad.

El cabello tarda más en secarse y se encrespa al hacerlo. Las canas suelen absorber agua rápidamente, pero no la distribuyen bien dentro de la fibra. Por eso el cabello puede sentirse inflado, sin forma o más difícil de controlar mientras se seca.

El brillo cambia. Cuando la cutícula está sellada, la luz se refleja mejor sobre la superficie del cabello. Si está abierta o irregular, la melena empieza a verse más mate aunque esté limpia.

El cabello se rompe con más facilidad. Las canas tienden a ser más frágiles porque la fibra pierde parte de la estructura que antes le daba resistencia. Si las puntas empiezan a verse deshilachadas o notas más rotura al peinarte, probablemente el cabello necesita más nutrición y proteínas.

También nos explican qué elementos dañan el pelo blanco y que nunca jamás debemos pasar por alto: