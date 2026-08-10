La AEMET avisa: llega el diluvio del verano con 48 horas de tormentas y granizo en España

España afronta un cambio brusco en las condiciones meteorológicas en varias zonas del país. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para las próximas horas un episodio marcado por chubascos y tormentas que pueden alcanzar intensidad fuerte y, de manera local, ser muy fuertes o torrenciales. El riesgo se concentra especialmente en el este peninsular, donde algunas tormentas podrán descargar granizo y generar rachas de viento muy fuertes. La situación convivirá con temperaturas todavía muy elevadas en amplias zonas, con máximas que continuarán por encima de los 35 grados y que podrán superar los 40 en puntos del sur.

El este, en el punto de mira

La zona con mayor riesgo se sitúa en el entorno de la Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra y el sureste peninsular. La AEMET prevé chubascos y tormentas fuertes, con posibilidad de que sean localmente muy fuertes, acompañados de granizo y rachas de viento muy intensas. En el este de Teruel existe incluso la posibilidad de precipitaciones muy fuertes o torrenciales y de granizo de gran tamaño.

En la Comunidad Valenciana, el episodio puede ser especialmente relevante en el interior de Castellón y Valencia, además del litoral sur valenciano. La previsión contempla precipitaciones torrenciales y granizo de gran tamaño. Navarra también tendrá tormentas por la tarde, especialmente en su mitad oriental, mientras que La Rioja podrá registrar chubascos fuertes y granizo en zonas de la Ribera.

Granizo y rachas muy fuertes

El peligro no se limita a la cantidad de lluvia. Las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, dos fenómenos capaces de provocar daños en vehículos, cultivos, instalaciones y mobiliario urbano. La intensidad puede variar considerablemente en pocos kilómetros, algo habitual en las tormentas de evolución diurna.

Castilla-La Mancha también queda dentro del área de vigilancia, especialmente Albacete, donde pueden producirse tormentas con granizo y fuertes rachas. En la Región de Murcia se esperan chubascos y tormentas durante la tarde en el interior, mientras que Andalucía podría registrar fenómenos similares en las sierras del interior oriental.

No toda España tendrá el mismo tiempo

El contraste será notable entre regiones. Mientras el este peninsular concentra el mayor riesgo de tormentas, Madrid y Extremadura mantendrán en general cielos poco nubosos o despejados y no se esperan precipitaciones. En Castilla y León tampoco se prevén lluvias generalizadas, aunque no se descarta algún chubasco tormentoso en su tercio oriental.

En el norte, Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco tendrán posibilidad de precipitaciones débiles o chubascos aislados, mientras que Cataluña podría registrar tormentas dispersas en el Pirineo de Lleida y el sur de Tarragona. En Baleares tampoco se descarta algún chubasco ocasional con tormenta.