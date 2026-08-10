El PSOE de La Rinconada gastó 1,2 millones en un solar en Chipiona para un hotel que nunca construyó

El Ayuntamiento socialista de La Rinconada destinó hace alrededor de 20 años más de 1,2 millones de euros de dinero público a la compra de un solar en Chipiona con el objetivo de desarrollar un proyecto hotelero que nunca llegó a ejecutarse. Dos décadas después, la parcela municipal continúa sin el uso para el que fue adquirida y, según la información difundida, terminó vinculada al aparcamiento de un hotel privado construido en primera línea de playa.

La operación se planteó inicialmente como una actuación conjunta entre el Ayuntamiento y un empresario. El coste total de la compra del solar ascendía aproximadamente a 2,5 millones de euros. De esa cantidad, el Ayuntamiento de La Rinconada habría asumido más de 1,2 millones, mientras que el empresario aportaría el otro 50%.

El objetivo anunciado era construir dos hoteles: uno destinado al empresario y otro para los aproximadamente 40.000 habitantes de La Rinconada. Este segundo establecimiento se presentaba como una iniciativa para que los vecinos del municipio pudieran disfrutar de la costa.

El proyecto nunca llegó a materializarse

La parcela terminó siendo segregada en dos. La parte situada en primera línea de playa quedó en manos del empresario, mientras que el terreno adquirido con dinero público por el Ayuntamiento acabó situado en la parte trasera del hotel.

La situación resulta especialmente llamativa porque el terreno municipal terminó utilizándose como aparcamiento del hotel privado. De esta forma, una parcela que había sido adquirida con la finalidad de desarrollar una infraestructura hotelera para los vecinos terminó vinculada a la actividad de otro establecimiento.

La operación ha permanecido durante años sin que llegara a ejecutarse el proyecto inicialmente anunciado. Según la información difundida por el Partido Popular de La Rinconada, nunca hubo un plano definitivo, nunca se llegó a desarrollar un proyecto y durante dos décadas no se realizó ninguna actuación en el solar municipal.

Un solar público sin el proyecto prometido

El planteamiento inicial pasaba por aprovechar la inversión pública para poner en marcha un establecimiento hotelero destinado a los vecinos de La Rinconada. Sin embargo, con el paso de los años, el proyecto quedó paralizado hasta desaparecer de la realidad. Mientras tanto, el hotel privado sí llegó a construirse en la parcela situada en primera línea de playa.

La parte adquirida por el Ayuntamiento quedó detrás de ese establecimiento y pasó a desempeñar una función vinculada al mismo: servir como zona de aparcamiento. La denuncia difundida ahora por el PP de La Rinconada sostiene que el alquiler que pagaba el empresario por utilizar el terreno municipal como aparcamiento era tan reducido que, manteniendo esas condiciones, el Ayuntamiento de La Rinconada habría tardado más de 400 años en recuperar la inversión realizada.

La comparación permite dimensionar el resultado de la operación: una inversión pública superior al millón de euros que, en lugar de culminar con la construcción del establecimiento proyectado, terminó generando unos ingresos considerados insuficientes para recuperar el dinero desembolsado.

El desenlace de aquella operación llegó el 8 de abril de 2011, cuando fue inaugurado el hotel Monterrey Costa, situado en primera línea de playa y muy cerca del santuario de la Virgen de Regla. La documentación aportada señala que la parcela sobre la que se levantó el establecimiento había sido adquirida a medias entre la promotora de Joaquín Guerrero y el Ayuntamiento de La Rinconada, a través de la empresa municipal Soderinsa y Promociones Guerrero Coca S.L. El proyecto hotelero privado sí terminó materializándose, mientras que la parte vinculada al Ayuntamiento quedó sin desarrollar conforme al proyecto inicialmente planteado.