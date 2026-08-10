En tierra lejana, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia fascinante que ya está marcando un antes y un después en muchos aspectos. El pasado martes 4 de agosto, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana. De esta forma, han podido ver cómo Sahin decide dejar a un lado sus diferencias con Cihan y se ofrece a ayudarle a encontrar a Hamada, la persona que podría dar datos sobre quién ordenó el asesinato de Borna. Demir, por su parte, acude a casa de Fidan para llevarse a Zerrin, pero Sahin se lo impide. Está cada vez más convencido de que no debe volver con una familia que estuvo implicada en la muerte de Boran.

Como era de esperar, Demir responde con una amenaza: si Zerrin no regresa con él, le contará a Ecmel que el hijo que espera es de Kaya. En cuanto a Mine, sufre un fuerte dolor y llama asustada a Sadakat. Esta, convencida de que el embarazo corre peligro, acude de inmediato y hace que una ambulancia la traslade al hospital. En el momento en el que Cihan descubre lo sucedido, se enfrenta a Sadakat por haberle ocultado la verdad sobre el embarazo. Por si fuera poco, y aun siendo consciente de que puede perder a Alya, Cihan decide ser sincero y confesarle que Mine está embarazada. Como era de esperar, Alya se queda tan sumamente impactada que no tiene ni la más mínima idea de cómo reaccionar.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 10 de agosto?

De esta manera, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo el plan de Sadakat de llamar a Mine por la noche para que fuera a la mansión no sale como esperaba, ni mucho menos. Todo ello mientras Alya opta por quedarse, y Cihan siente que ella está de su lado. Mine se siente profundamente humillada y reprocha a Sadakat que nada haya salido según lo previsto.

Sadakat, por su parte, le pide paciencia, mientras que continúa presionando a Alya para intentar que se aleje, de una vez por todas, de Cihan. La búsqueda de Hamada, el hombre al que ordenaron matar a Boran, continúa sin dar resultados. A pesar de que logran localizarlo, vuelve a desaparecer antes de que puedan atraparlo.

Ecmel culpa a Nadim de haber desvelado el paradero de Boran, mientras que Nadim continúa diciendo que fue Ecmel quien ordenó su asesinato. En el hospital, Oskan está a punto de recibir el alta, mientras que Nare prepara la casa para su regreso. Antes de ir a recogerlo, Sahin le recuerda que siempre estará a su lado siempre que necesite ayuda. No te pierdas la nueva entrega de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.