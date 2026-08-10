La catedral de Manizales sufre un derrumbe parcial tras el terremoto en Colombia

Manizales es una de las ciudades más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,4 que ha registrado Colombia. El seísmo causó momentos de pavor y daños parciales en la Catedral de Manizales.

Varios vídeos muestran el momento en el que los movimientos sísmicos hicieron tambalear la torre del lado izquierdo de la Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario, uno de los principales símbolos arquitectónicos de la ciudad. Asimismo, se colapsó la cúpula y el desprendimiento de la figura de Cristo, que presidía el campanario central.

La iglesia es considerada uno de los edificios más emblemáticos del centro histórico de Manizales y está reconocida como patrimonio arquitectónico y cultural de Colombia. Fue declarada Monumento Nacional en 1984.

La Arquidiócesis de Manizales ha lamentado el derrumbe en sus redes sociales. «Ante el fuerte movimiento telúrico que se sintió hoy en nuestra ciudad y en diferentes lugares del país, elevemos juntos nuestra oración a Dios. Pidamos por todas las personas y familias que pudieron verse afectadas, por quienes hoy sienten temor e incertidumbre y, de manera especial, por quienes necesitan ayuda. Que Dios proteja a Manizales y a Colombia, fortalezca nuestros corazones y nos conceda serenidad, solidaridad y esperanza», han escrito.

Terremoto en Colombia de magnitud 7,4

El epicentro del seísmo se ha localizado a cinco kilómetros de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El temblor se sintió con fuerza en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín. El Gobierno colombiano ha declarado la situación de «desastre natural».

El seísmo ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).