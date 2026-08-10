Es oficial: Hacienda sancionará a las personas que ingresen o saquen dinero en efectivo del cajero sin declarar

Sacar dinero de nuestra cuenta bancaria es algo de lo más habitual. Te acercas al cajero y sacas el dinero que necesites sin problema. Sin embargo, en los últimos años la Agencia Tributaria parece estar más pendiente de esos movimientos o al menos, cuando se trata de grandes cantidades o de algo que se hace de forma recurrente, así que dependiendo la cantidad o cuántas veces saques dinero puede que Hacienda se fije, y te pida explicaciones.

No es que Hacienda se dedique a perseguir a aquellos que todos los meses sacan dinero para por ejemplo, ir a comprar o para gastos varios. Y tampoco hay un mínimo exacto que debamos tener en cuenta. Sin embargo, sí que nos podemos guiar en función de lo que los bancos están obligados a declarar: cualquier movimiento que implique sacar más de 3.000 euros de golpe o también cuando sean transacciones realizadas con billetes de 500 euros, sin que importe la cantidad. Todo esto debido al control que se quiere llevar para evitar el blanqueo de capital así como la evasión fiscal.

Hacienda sancionará a las personas que ingresen o saquen dinero en efectivo del cajero sin declarar

No es cierto que tengamos que declarar cualquier movimiento bancario que hagamos. Ni cuando sacamos efectivo de un cajero y tampoco si por ejemplo hacemos un bizum, o una transferencia, pero sí que es cierto que en los últimos años se habla más de cómo ha aumentado control sobre las transacciones bancarias, dado que los bancos están obligados a reportar todos los años, cualquier movimiento que pudiera ser sospechoso a la Agencia Tributaria.

Es decir, en realidad no es algo nuevo pero sí que llama ahora más la atención. Puede entonces que no lo sepas pero si de repente sacas 3.000 euros, o más, y que lo hagas más de una vez, y sin justificar para qué es, es posible que recibamos una notificación por parte de Hacienda ya que a partir de esta cantidad es cuando comienza a ponerse el foco por motivos de control fiscal. Puede que no te llegue nada, pero cuando quieras sacar ese dinero sí que es cierto que si lo haces en ventanilla, lo normal es que te digan que tienes que avisar antes, y si lo haces por el cajero, ya sabrás que dependiendo de la entidad bancaria hay un límite que puede estar entre los 600 y 2.000 euros, de modo que tendrás que sacar dinero varias veces y ahí sí que puede que te pidan justificarlo.

¿Cómo justifico sacar más de 3.000 euros del banco?

Lo primero a tener en cuenta que cuando decimos «justificar» no es que tú tengas que hacer nada especial. Puedes sacar el dinero, pero es el banco el que tal vez informe a la Agencia Tributaria si no tiene constancia de para qué sacas el dinero, así que tú no debes rellenar ningún papel y tampoco vas a recibir una multa. Los que deben hacer algo son los bancos. Desde la propia Agencia Tributaria lo explican claramente, «la notificación de las retiradas de efectivo por valor de más de 3.000 euros compete a las entidades financieras, no a los ciudadanos», y por otro lado, ese informe se debe hacer a «a año vencido», es decir, una vez ha pasado el año y no cuando queremos sacar el dinero.

Esto se rige por la Orden Ministerial EHA 98/2010 que en su artículo 4 establece que son los bancos, las que deben elaborar cada año, una declaración informativa de las imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento, cuando su importe sea superior a 3.000 euros…» Para ello tienen que aportar una serie de datos que son: nombres y apellidos de la persona, número de la cuenta, cantidad que se ha sacado y el «carácter de imposición, disposición, cobro o pago», es decir, el tipo de movimiento ya sea un ingreso de efectivo, una retirada de fondos, el cobro de un documento de crédito o el pago de una obligación dineraria.

Las multas que podemos recibir

Ahora ya sabemos que sacar o ingresar más de 3.000 euros en efectivo no genera una multa automática, puesto que la obligación de comunicar la operación corresponde a la entidad financiera y no al titular de la cuenta. Sin embargo, las consecuencias pueden aparecer cuando el dinero procede de ingresos que debían haberse declarado fiscalmente, cuando el contribuyente no puede acreditar un origen lícito ante un requerimiento o cuando incumple las normas sobre el traslado de efectivo.

En concreto, la Ley 10/2010 exige presentar el modelo S1 al entrar o salir de España con 10.000 euros o más y al desplazar 100.000 euros o más dentro del territorio nacional. Y si eso se incumple entonces sí que se puede generar una multa mínima de 600 euros y máxima del 50% del dinero transportado, además de la intervención temporal de los fondos mientras se comprueba su procedencia. Debemos tener claro entonces que la multa no es por utilizar el cajero, sino por incumplir una obligación fiscal o legal concreta.

¿Por qué se han endurecido estos controles?

El objetivo de estas obligaciones es mejorar la trazabilidad del efectivo, un medio de pago más difícil de seguir que una transferencia o una operación con tarjeta. La información suministrada por los bancos permite a la Agencia Tributaria comparar los movimientos de una cuenta con los ingresos declarados por su titular y detectar posibles diferencias, mientras que las entidades tienen que aplicar sus propios controles de prevención del blanqueo de capitales y evasión fiscal.

Entonces, que de repente saques mucho dinero de tu cuenta, puede responder a una causa completamente legítima y no constituye por sí sola una irregularidad, pero si hay movimientos constantes, sacas importes elevados o como mencionamos, se realizan transacciones que impliquen billetes de 500 euros, entonces pueden haber comprobaciones adicionales. En ese caso, será bueno tener cualquier documento que acrediten la procedencia del dinero, como facturas, contratos, escrituras o justificantes de operaciones anteriores, para que lo puedas aportar en el caso de que te llegue una carta de Hacienda preguntando por ese dinero.