El dinero que debes tener en el banco para ser considerado de clase media en 2026

En España, hablar de clase media no va solo de cuánto se cobra cada mes, sino también de lo que realmente se consigue ahorrar. Al final, no es lo mismo tener un buen sueldo que lograr que ese dinero se quede en el banco o se convierta en patrimonio.

De forma orientativa, se suele situar a la clase media en un nivel de patrimonio neto a partir de unos 50.000 euros. Esto implica que no basta con ganar dinero, sino que también es importante la capacidad de organizarlo, ahorrarlo y mantener cierta estabilidad financiera a lo largo del tiempo.

Si tienes este dinero en el banco, eres de clase media

¿Cuánto hay que ganar en 2026 para ser considerado clase media-alta en España? Para responder a esta cuestión, uno de los puntos de referencia más utilizados es la renta mediana, un indicador clave que emplean organismos internacionales como la OCDE para clasificar los niveles de ingresos de la población.

Según los últimos datos disponibles del CIS, la renta mediana en España se sitúa en torno a los 1.935,5 euros mensuales. A partir de esta cifra, se establecen tres rangos: la clase baja se encuentra por debajo del 75% de esa mediana, la clase media abarca desde el 75% hasta el 200%, y la clase alta supera ese 200%.

Dentro de este marco, la denominada clase media-alta se ubicaría en la parte superior del rango medio, es decir, cerca del doble de la renta mediana, aunque sin sobrepasarlo de forma clara. Tomando como referencia ese límite, se podría estimar que en 2026 haría falta ganar alrededor de 3.870 euros brutos mensuales para situarse en ese rango.

Sin embargo, este cálculo puede variar si se analiza desde una perspectiva fiscal. El sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) sitúa la clase alta a partir de unos 43.200 euros brutos anuales, mientras que la clase media se movería entre aproximadamente 16.200 y 43.200 euros al año. En este sentido, los ingresos cercanos a la parte alta de esa franja (en torno a 40.000 o 43.000 euros anuales) podrían encajar dentro de lo que se considera clase media-alta desde el punto de vista tributario, aunque este enfoque tampoco contempla factores como el coste de vida o la composición del hogar.

Factores

Para saber en qué clase social se sitúa una persona o una familia, no basta con fijarse únicamente en el sueldo. Existen varios elementos que, en conjunto, ayudan a definir su posición económica y social.

En primer lugar, los ingresos económicos son clave, ya que incluyen no sólo el salario, sino también otras fuentes como inversiones o rentas pasivas. A esto se suma el nivel educativo, que influye directamente en las oportunidades laborales y en la posibilidad de mejorar la situación económica a lo largo del tiempo.

También es importante tener en cuenta el patrimonio, es decir, los bienes y activos que posee una persona, como viviendas o ahorros, ya que marcan diferencias claras entre distintos niveles sociales. Por otro lado, el acceso a servicios básicos de calidad, como la sanidad o la educación, contribuye a definir el bienestar y las oportunidades de cada grupo.

Por último, la estabilidad laboral juega un papel fundamental, ya que contar con un empleo seguro y bien remunerado permite mantener una determinada posición social y evitar situaciones de vulnerabilidad económica.

OCU

«Para gestionar tus cobros y tus pagos cotidianos lo normal es que tengas una cuenta corriente. Si tienes suerte y consigues ahorrar mes a mes, el saldo de tu cuenta irá aumentando paulatinamente.Pero las cuentas corrientes no son el mejor sitio para mantener nuestros ahorros, ya que prácticamente ninguna entidad las premia con intereses.

Por eso, en la cuenta conviene tener sólo una reserva de liquidez, que puedas usar en cualquier momento para poder hacer frente a imprevistos, como una avería del coche o una multa.Una cantidad prudente puede ser el equivalente a tres meses de tu salario.Si mantienes un saldo promedio muy bajo, corres el riesgo de quedarte en números rojos y que el banco te empiece a cobrar comisiones, porque te pasen un cargo inesperado o un recibo por un importe superior al que esperabas», detalla la OCU.

La solidez del sistema financiero está supervisada por las autoridades. Sin embargo, en el caso de que una entidad tuviera problemas graves o llegara a quebrar, los ahorradores cuentan con una protección adicional a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Este mecanismo cubre únicamente los depósitos en dinero, como cuentas corrientes o a plazo fijo, hasta un máximo de 100.000 euros por titular y por entidad. Este límite incluye el total del dinero que una persona tenga en ese banco, independientemente de si está repartido en varias cuentas o en diferentes productos.

Por ejemplo, si una persona tiene 60.000 euros en una cuenta y 70.000 euros en un depósito en la misma entidad, el total asciende a 130.000 euros, pero sólo estarían garantizados 100.000, y 30.000 quedarían fuera de cobertura.