Abascal avisa de que Sánchez es capaz de hacer «todo lo ilegal» para que no haya unas elecciones limpias

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es capaz de hacer incluso «lo ilegal» para «perpetuarse en el poder» y ha resaltado que el actual presidente del Gobierno no convoca elecciones pese a la corrupción que se cierne sobre él y su partido porque quiere evitar «a toda costa» que los españoles «puedan votar en libertad».

Abascal se ha expresado a través de un vídeo compartido en sus redes sociales, en el que se ha dirigido a Pedro Sánchez contestando a las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, desde Roma. El presidente de Vox ha calificado a Sánchez como «el number one de la mafia», y ha subrayado que Vox no le va a permitir «ninguna broma» sobre una convocatoria electoral que considera necesaria después de las últimas instrucciones judiciales que acorralan al Gobierno, las correspondientes a los casos Koldo, Plus Ultra, Leire Díez o David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo que este jueves se ha sentado en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias.

El dirigente de Vox ha dicho que la formación que lidera lleva «mucho tiempo alertando a los españoles» de que Pedro Sánchez va a hacer «lo imposible, lo ilegal y lo inmoral» para seguir al frente de este Gobierno. Abascal, además, ha vaticinado que «la peor» de las intenciones del jefe del Ejecutivo aún «está por llegar».

En opinión del también presidente de Patriots, Pedro Sánchez aprovecha «cualquier circunstancia, catástrofe o calamidad» para distraer la atención de la ciudadanía sobre la corrupción que tiene en «su casa y partido» porque el presidente del Gobierno, ha reiterado, es «el número uno de una trama corrupta».

Para finalizar, Abascal se ha dirigido a Pedro Sánchez con un mensaje en el que repasa los casos de corrupción que rodean al jefe del Ejecutivo, tanto en el ámbito político y laboral como en el personal. «Tu hermano se sienta hoy en el banquillo, tu esposa en unos días, tienes a medio partido imputado o en la cárcel y tu amigo Zapatero, al que has paseado por los mítines, se ha aprovechado del hambre de los venezolanos», ha señalado en su vídeo sobre Sánchez.