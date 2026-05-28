Netanyahu ordena a las tropas de Israel ocupar el 70% de la Franja de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado al Ejército ocupar el 70% del territorio de Gaza. La orden llega después de que la presencia de las tropas israelíes pasaran de controlar del 52% al 60% de la Franja en los últimos meses.

La toma del control del 70% de Gaza superaría la denominada línea amarilla a la que se replegaron las tropas israelíes en el marco del acuerdo alcanzado con Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. «Ahora estamos en el 60% de la Franja de Gaza, más o menos. Estábamos en el 50%; ahora hemos avanzado al 60%», ha dicho durante un coloquio en la Cisjordania ocupada.

«En estos momentos estamos presionando a Hamás. Ya controlamos plenamente el 60% del territorio de la Franja de Gaza y mi orden es llegar al 70%», ha añadido. Netanyahu comenzó diciendo «Mi orden es avanzar hacia…» cuando fue interrumpido durante su explicación por un miembro del público que defendió que Israel debería tomar «el 100%» del enclave. El primer ministro israelí respondió que «primero el 70%». «Empecemos por ahí», subrayó.

Casi ocho meses del alto el fuego

El Gobierno israelí ya destacó que el Ejército se expandió más allá del área de Gaza bajo su control tras el alto el fuego de octubre. En el inicio de la tregua, la presencia militar rondaba el 52%, un porcentaje que se ha incrementado progresivamente pese a lo contemplado en el acuerdo.

Durante los casi ocho meses desde que comenzó el alto el fuego, el Ejército israelí estableció dicha línea amarilla que concentró a los 2,1 millones de residentes de Gaza. Esta línea no se convirtió en una frontera física sobre el terreno.

A finales de marzo se añadió la llamada línea naranja, una nueva delimitación que aísla un área de 174 kilómetros cuadrados y restringe el movimiento de organizaciones internacionales que requieren coordinación previa con Israel para poder operar.