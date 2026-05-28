La Fiscalía al rescate del hermano de Sánchez: alega como la defensa que uno de los delitos está prescrito

La Fiscalía ve prescrito uno de los delitos que se imputan a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno: el de aceptación de nombramiento ilegal en la Diputación de Badajoz, por lo que ha pedido que se excluya del juicio. También está acusado de un delito de tráfico de influencias, en concurso medial con otro de prevaricación administrativa. El abogado del acusado también ha esgrimido este alegato en esta primera sesión de cuestiones previas del juicio a su cliente, que han dado comienzo hoy en la Audiencia Provincial de Badajoz y juzga el magistrado Emilio Serrano. David Sánchez está acusado de beneficiarse de la creación a dedo de esta plaza.

La fiscal ha destacado que el delito de aceptación de nombramiento ilegal está tipificado con una pena de multa de tres a ocho meses y es «un delito leve que debe prescribir al año». Así, ha añadido que en el escrito de acusación «se deslinda totalmente la participación de David Sánchez en determinados hechos», como en los de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal, y se le hace autor «de forma independiente y excluyente del delito de aceptación». Ha resaltado que el delito de aceptación «no es un delito que pueda ser cometido por una sola persona», por lo que ha instado a analizar si ambas infracciones que se realizan «son conexas o tienen una continuidad delictiva». Considera que del escrito de acusación «no se desprende ningún indicio de conexidad material ni de continuidad delictiva», sino que son «dos supuestos diferentes, si bien uno consecuencia de otro», por lo que considera que «en orden al principio de especialidad» se debe «excluir del enjuiciamiento». En cambio, la fiscal ha rechazado que haya habido una «investigación prospectiva», como sí sostiene la defensa de David Sánchez, que ha llegado a decir que «la raíz de este proceso está podrida». La representante del Ministerio Público, por su parte, ha defendido «la legalidad de la investigación realizada, la legalidad del procedimiento, la legalidad del auto habilitante y la legalidad de la incorporación de estos correos». Por último, ha afirmado que no tiene «ninguna duda acerca de la imparcialidad y objetividad» de la magistrada» que realizó la instrucción, Beatriz Biedma, por lo que no entiende que el abogado defensor de David Sánchez haya pedido su recusación. Nulidad parcial del juicio para Gallardo La juez también ha abogado por la «nulidad parcial» del juicio a Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz y ex líder del PSOE en Extremadura, respecto a la contratación de Luis Carrero en la institución.