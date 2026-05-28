La Fiscalía al rescate del hermano de Sánchez: alega como la defensa que uno de los delitos está prescrito
La representante del Ministerio Público defiende la "imparcialidad y objetividad" de la juez que instruyó el caso
La Fiscalía ve prescrito uno de los delitos que se imputan a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno: el de aceptación de nombramiento ilegal en la Diputación de Badajoz, por lo que ha pedido que se excluya del juicio. También está acusado de un delito de tráfico de influencias, en concurso medial con otro de prevaricación administrativa.
El abogado del acusado también ha esgrimido este alegato en esta primera sesión de cuestiones previas del juicio a su cliente, que han dado comienzo hoy en la Audiencia Provincial de Badajoz y juzga el magistrado Emilio Serrano. David Sánchez está acusado de beneficiarse de la creación a dedo de esta plaza.
La fiscal ha destacado que el delito de aceptación de nombramiento ilegal está tipificado con una pena de multa de tres a ocho meses y es «un delito leve que debe prescribir al año».
Así, ha añadido que en el escrito de acusación «se deslinda totalmente la participación de David Sánchez en determinados hechos», como en los de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal, y se le hace autor «de forma independiente y excluyente del delito de aceptación».
Ha resaltado que el delito de aceptación «no es un delito que pueda ser cometido por una sola persona», por lo que ha instado a analizar si ambas infracciones que se realizan «son conexas o tienen una continuidad delictiva».
Considera que del escrito de acusación «no se desprende ningún indicio de conexidad material ni de continuidad delictiva», sino que son «dos supuestos diferentes, si bien uno consecuencia de otro», por lo que considera que «en orden al principio de especialidad» se debe «excluir del enjuiciamiento».
En cambio, la fiscal ha rechazado que haya habido una «investigación prospectiva», como sí sostiene la defensa de David Sánchez, que ha llegado a decir que «la raíz de este proceso está podrida». La representante del Ministerio Público, por su parte, ha defendido «la legalidad de la investigación realizada, la legalidad del procedimiento, la legalidad del auto habilitante y la legalidad de la incorporación de estos correos».
Por último, ha afirmado que no tiene «ninguna duda acerca de la imparcialidad y objetividad» de la magistrada» que realizó la instrucción, Beatriz Biedma, por lo que no entiende que el abogado defensor de David Sánchez haya pedido su recusación.
Nulidad parcial del juicio para Gallardo
La juez también ha abogado por la «nulidad parcial» del juicio a Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz y ex líder del PSOE en Extremadura, respecto a la contratación de Luis Carrero en la institución.
Tras concluir los abogados de la defensa y la acusación, la fiscal ha respaldado al abogado del ex presidente de la Diputación de Badajoz señalando que «la cuestión propuesta por la falta de imputación del señor Gallardo existe», ya que «nadie puede ser acusado sin que haya adquirido la condición de investigado al objeto de evitar futuras acusaciones sorpresivas».
Entiende que a Gallardo «se le escuchó en el momento procesal oportuno», pero que en el caso de la contratación de Luis Carrero «se produce una acusación sorpresiva en el escrito de acusación», algo que se realiza «sin que haya sido oído, sin que sobre estos hechos haya adquirido la condición de investigado».
Por ello, considera que «se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa» de Gallardo, ya que «no se ha escuchado y no se le ha instruido de sus derechos» respecto a la creación de este puesto, sobre el que se ha producido «una imputación, una acusación sorpresiva y extemporánea».
Liberum pide el diploma original
En el juicio hay siete acusaciones populares, que ejercitan los partidos PP y Vox, y las organizaciones Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa.
Liberum ha solicitado el diploma original de las carreras o estudios de David Sánchez en el Conservatorio de San Petersburgo para «demostrar la creación ad hoc del puesto para el que fue contratado en la Diputación de Badajoz».
En declaraciones a los medios tras la primera jornada del juicio, el abogado de la asociación, Alexis Aneas, ha indicado que esta cuestión «no es baladí», porque la función de director de orquesta podría haber sido añadida «ad hoc a este puesto en concreto».
En el mismo sentido se ha pronunciado la abogada de Vox, Marta Castro, quien espera que en el juicio se demuestre que Pedro Sánchez impulsó un «traje a medida» para el contrato de su hermano.
Desde Vox han manifestado que no existe «ninguna vulneración» y que el procedimiento se ha llevado «con exquisito rigor», así como que se han ido resolviendo todas las cuestiones, tanto en instrucción como por la propia Audiencia Provincial. De igual modo, han destacado que les ha sorprendido que recusen al tribunal este jueves, «cuando ya sabían de antemano» que «era perfectamente adecuado para enjuiciar el asunto».
Por otro lado, la coordinadora nacional jurídica de Vox ha expuesto que en la Sala «sobrevolaba, desde luego, cómo una cloaca organizada en el PSOE podía afectar a la jueza y a las fiscales». «En este asunto tenemos una fiscal que no está acusando», ha criticado.
Los acusados, el jueves
En el juicio se sientan en el banquillo hasta 11 acusados por prevaricación y tráfico de influencias en la contratación en 2017 del hermano de Pedro Sánchez como coordinador de las actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz.
Las cuestiones previas se celebrarán este jueves y viernes, del próximo lunes al miércoles se prevé las declaraciones de los testigos, y ya el jueves la de los acusados.
Esta causa se inició en mayo de 2024, con una denuncia del sindicato Manos Limpias por un caso de enchufismo en favor del hermano del presidente del Gobierno.
Ls acusaciones populares solicitan tres años de prisión y 12 de inhabilitación para David Sánchez, mientras que la Fiscalía pide la absolución de todos los investigados.
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