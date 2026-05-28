El PSOE intenta desvincularse de la trama que, según el juez Santiago Pedraz, presuntamente se habría organizado criminalmente para acallar las causas contra el entorno del presidente, Pedro Sánchez. El magistrado que instruye la causa sitúa a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del partido, como coordinador de esa organización. La formación con sede en la madrileña calle de Ferraz asegura que el PSOE «no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas» tras 15 horas de registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su cuartel general.

El partido ha querido expresar «con rotundidad» que «no ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas que se podrían desprender del auto conocido ayer». Así se ha expresado a través de un mensaje de la red social X, antes Twitter, la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

Fuentes del partido han detallado que recibieron «un requerimiento de documentación del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional que motivó la presencia de la UCO en la sede del Partido Socialista en Ferraz, 70». Según indican desde Ferraz, se realizó una solicitud que «fue atendida con plena colaboración» por parte del PSOE, y que «concluyó a las 00:30 horas de la madrugada».

Los agentes se personaron con el requerimiento del juez Santiago Pedraz en los despachos y oficinas de Ferraz y en los domicilios de Cerdán en Milagro (Navarra) y de la consultora Zaño, del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías.

El juez Santiago Pedraz tiene abierta una causa que investiga los amaños de contratos públicos de Leire Díez, ex militante del PSOE y alto cargo en empresas públicas; y los empresarios Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio de Cerdán.

El magistrado señala que el PSOE habría desarrollado presuntamente un complejo entramado para ofrecer trato de favor y cobertura legal gratuita a implicados en casos de corrupción, con el objetivo de obtener información contra la UCO de la Guardia Civil y blindar al partido en tramas como el caso Koldo o el fraude de los hidrocarburos.

Tras el registro de este jueves, han sido imputados Santos Cerdán, el exconsejero de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

PSOE, «primer interesado»

Por su parte, Torró ha asegurado que el PSOE «es el primer interesado en esclarecer todas las cuestiones relativas a este caso». Además, ha detallado que cuando se levante el secreto de sumario que afecta a la causa y puedan analizar «en profundidad» sus detalles, darán «todas las explicaciones pertinentes».

Desde Ferraz aseguran que ya habían colaborado con la Justicia sobre «hechos coincidentes con este caso». «La mayoría de las personas que aparecen citadas en este auto han declarado ya en la causa abierta de ese procedimiento», recordan fuentes del partido, que advierten que además ya aportaron «información y documentación que se les requirió en su momento».

Desde el PSOE afean que se estén dando desarrollando ambas instrucciones: «No resulta fácil de entender que existan dos procedimientos sobre los mismos hechos». Sin embargo, aclaran que el partido «ha colaborado y colabora con cuanta información y documentación se le requiere».

En todo caso, el PSOE traslada su «respeto absoluto a la Justicia y máxima colaboración». Además, apostilla que mantiene «el compromiso firme de actuar con contundencia ante cualquier comportamiento irregular, como siempre hemos demostrado».